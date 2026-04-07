Muerte en la Fiesta del Asado de Zapala: reformulan cargos al agresor que apuñaló al hombre que defendió a su hijo

Hasta ahora estaba imputado por intento de homicidio. Con la muerte de la víctima, ocurrida hace más de diez días, la fiscalía agravó la acusación.

La causa por la violenta agresión ocurrida durante la Fiesta del Asado en Zapala cambió de manera determinante tras la muerte de la víctima. El hombre que había sido apuñalado al intervenir en una pelea falleció luego de varios días internado y, a partir de ese desenlace, la fiscalía agravó la acusación contra el imputado.

El hecho ocurrió el 7 de marzo, cerca de las 3:15 de la madrugada, en el predio ubicado en las calles Avellaneda y Zeballos, donde se desarrollaba el evento. En ese contexto, el acusado K.F.M, junto a otro hombre, comenzó a golpear al hijo de la víctima y a un amigo.

Según la investigación , al ver la situación, Milton Albino Rezuc , de 55 años, intentó intervenir para frenar la agresión. Fue entonces cuando el imputado sacó una cuchilla de 27 centímetros y lo apuñaló en el abdomen.

Inicialmente, el acusado había sido imputado por “tentativa de homicidio”, es decir, por haber intentado matar a la víctima sin lograrlo. En ese momento, la Justicia dispuso que cumpliera prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

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Sin embargo, el cuadro cambió por completo cuando Rezuc murió, 20 días después del ataque, a raíz de las graves heridas que había sufrido. A partir de ese momento, la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, reformuló los cargos: ya no se trata de un intento, sino de un homicidio consumado. Por eso, ahora el acusado está imputado como autor de homicidio simple.

Qué pidió la fiscalía y qué resolvió el juez

Durante la audiencia, la fiscalía —junto al asistente letrado Gastón Rodríguez— pidió que el acusado deje la prisión domiciliaria y pase a cumplir prisión preventiva. Argumentaron que existe riesgo de fuga y posibilidad de entorpecer la investigación, especialmente ahora que la causa es más grave.

Sin embargo, el juez de garantías Eduardo Egea no hizo lugar a ese pedido. Por el momento, el imputado seguirá con prisión domiciliaria y control electrónico.

Lo que sí avaló el magistrado fue el cambio de acusación y el pedido de la fiscalía de extender la investigación por tres meses más.

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Un hecho que conmocionó a Zapala

El ataque ocurrió en medio de una de las celebraciones más convocantes de la ciudad. Tras la agresión, personal policial que estaba en el predio intervino de inmediato, asistió a la víctima y demoró al agresor.

El cuchillo utilizado en el ataque fue secuestrado en el lugar y forma parte de la prueba en la causa.

Rezuc había sido trasladado al hospital con heridas graves, incluyendo lesiones vasculares y en el colon. Permaneció internado durante casi tres semanas hasta que finalmente falleció.

Milton Rezuc falleció el viernes 27 de marzo, por las heridas provocadas por el acusado. Su familia y amigos lo despidieron en redes sociales.

Cómo sigue la causa

Con la nueva imputación, el caso entra en una etapa más compleja. La fiscalía tendrá tres meses para avanzar con la investigación y reunir pruebas.

El cambio es clave: lo que comenzó como un intento de homicidio ahora es investigado como un homicidio consumado, con consecuencias judiciales mucho más severas para el acusado.