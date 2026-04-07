El gesto solidario de Santiago Maratea con un estudiante cordobés que se hizo viral

El reconocido influencer compartió una historia que lo conmovió. Qué hizo al respecto para solucionar el problema.

Una vez más Santiago Maratea fue destacado en las redes sociales por una decisión que enterneció a todo el mundo tras una actitud, aparentemente, desinteresada. Una historia de vida surgida en Córdoba, principalmente en la localidad José de la Quintana, a 80 kilómetros de la ciudad, lo conmovió y decidió tomar las riendas del caso para darle una solución.

El influencer conoció la historia de Gonzalo, un ciudadano de dicha localidad de bajo recursos y con problemas económicos que le complicaban su camino para poder encausar estudios universitarios. Uno de los principales problemas, en un contexto donde vive en un domicilio sin acceso a los servicios de luz y agua, era el gasto de transporte para poder trasladarse a la facultad para estudiar.

Enterado por la situación que lo aquejaba, Maratea decidió tomar una decisión contundente para que pueda estudiar Traductorado de Inglés y geología en la Universidad Nacional de Córdoba. “Finalmente decidí regalarle mi auto MG a Gonzalo, un pibe que estudia 2 carreras y sueña con recibirse pero por problemas con el transporte no puede viajar hasta la universidad”, sostuvo Maratea en un video.

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“Se me hace complicado viajar porque nos cuesta mucho pagarlo”, había contado Gonzalo en Noticiero Doce.

Cómo lograron contactar con Gonzalo

El primer intento de Santiago fue contactar directamente con el propio estudiante de la facultad, pero en un contexto donde abundan las estafas virtuales, decidió bloquear el contacto del influencer que le había enviado un mensaje para hacerle llegar el regalo. No se trataba de una estafa, sino de un gesto que no se olvidaría jamás.

Después de dicho intento, Maratea logró contactar con la madre del universitario y acordaron el encuentro para hacer entrega del auto.