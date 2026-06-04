Cuál es la ciudad de Neuquén que competirá por el "Mundialito de Ciudades" de Olga

La competencia se desarrollará dentro del programa “Soñé que Volaba”, conducido por Migue Granados. Además, una ciudad rionegrina también será parte del certamen.

Mientras gran parte del país ya palpita el Mundial 2026 , el canal de streaming Olga lanzó una propuesta diferente que busca encontrar a la ciudad más representativa de la Argentina .

Se trata del “ Mundialito de Ciudades” , un torneo impulsado por el programa " Soñé que Volaba ", donde las localidades de distintas provincias competirán mostrando su historia, cultura, tradiciones y atractivos.

En este contexto, Neuquén Capital fue seleccionada para representar a la provincia de Vaca Muerta y tendrá la misión de defender sus paisajes, su identidad y su crecimiento ante miles de espectadores de todo el país.

La confirmación se conoció este jueves durante la emisión del programa conducido por Migue Granados, donde junto a Lucas Fridman, Vicky Garabal y Homero Pettinato, realizaron el sorteo de los cruces que darán forma a la primera edición del certamen.

NEUQUEN CAPITAL MUNDIALITO DE CIUDADES

La ciudad neuquina será representada por Ignacio, quien logró captar la atención de la producción tras enviar una presentación de cuatro páginas explicando por qué Neuquén debía formar parte de la competencia.

Migue Granados aportó uno de los datos curiosos de la jornada al recordar que Neuquén es "la única provincia capicúa" del país.

La ciudad neuquina que competirá en el "Mundialito de Ciudades" de Olga

Contra quién competirá Neuquén Capital

En la primera ronda, Neuquén Capital deberá enfrentarse a Las Breñas, una localidad ubicada en el sudoeste de la provincia del Chaco, a unos 300 kilómetros de Resistencia.

Durante la presentación realizada en el programa, Lautaro, el representante chaqueño, destacó algunos de los principales atractivos de su ciudad, entre ellos su reconocimiento como capital provincial del inmigrante y la realización del tradicional desfile de carrozas estudiantiles que se desarrolla cada 20 y 21 de septiembre.

En la competencia, Neuquén deberá exhibir todo aquello que la distingue: desde el río Limay y el paseo costero hasta la cercanía con los principales destinos turísticos de la Patagonia y el fenómeno económico generado por Vaca Muerta.

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Cómo funciona el “Mundialito de Ciudades” de Olga

La propuesta fue presentada como una competencia federal donde cada localidad deberá convencer al público de que merece seguir avanzando en el cuadro.

Según explicó Lucas Fridman durante el programa, las ciudades tendrán que defenderse a través de distintos recursos: fotografías representativas, historias locales, personajes destacados, monumentos, gastronomía y todo aquello que forme parte de su identidad.

La competencia tendrá varias etapas. En una primera instancia, cada ciudad deberá mostrar una imagen representativa y contar una historia que la identifique. Luego llegarán desafíos más específicos, como encontrar al vecino más longevo, compartir anécdotas curiosas o realizar distintas consignas vinculadas con la vida cotidiana del lugar.

El objetivo no es solo ganar una votación, sino lograr que miles de personas conozcan la cultura y las particularidades de cada ciudad participante.

Choele Choel mundialito de ciudades Choele Choel competirá en el "Mundialito de ciudades" que organiza el programa Soñé que volaba que conduce Migue Granados. (Foto: captura) Olga

Choele Choel representará a Río Negro

La Patagonia tendrá doble presencia en el certamen. Además de Neuquén Capital, la ciudad de Choele Choel fue elegida para representar a Río Negro.

La localidad del Valle Medio deberá enfrentarse en la primera ronda a Colonia Caroya, una ciudad cordobesa reconocida por su fuerte influencia de la inmigración italiana.

La participación de ambas ciudades genera expectativa entre vecinos y usuarios de redes sociales, que ya comenzaron a organizar campañas para apoyar a sus representantes.

El premio para la ciudad ganadora será más que simbólico. El equipo completo de “Soñé que Volaba" viajará hasta la localidad que se consagre campeona y realizará una transmisión especial en vivo desde allí, otorgándole una importante visibilidad a nivel nacional.