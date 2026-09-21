Vuelco con dos jóvenes fallecidas en la Ruta 6: confirman que el conductor de la Hilux estaba alcoholizado

El accidente provocó la muerte de dos jóvenes de 17 y 20 años, mientras otro ocupante permanece internado en grave estado. El hecho ocurrió este domingo a la mañana.

La Policía confirmó este lunes que el conductor de la camioneta Toyota Hilux que volcó en la Ruta 6 este domingo estaba alcoholizado. El accidente provocó la muerte de dos jóvenes de 17 y 20 años, mientras otro ocupante permanece internado en grave estado.

El comisario Juan Valenzuela informó a LM Neuquén que el siniestro ocurrió alrededor de las 10:20, cuando la camioneta circulaba de oeste a este por la Ruta 6. Por circunstancias que todavía no fueron establecidas, el conductor perdió el control del rodado y se produjo el vuelco.

En la camioneta viajaban cinco jóvenes: tres hombres y dos mujeres. Todos eran vecinos de Rincón de los Sauces . Las dos mujeres que viajaban en la camioneta murieron como consecuencia del violento accidente. Durante el vuelco fueron despedidas del rodado y sufrieron heridas que provocaron sus fallecimientos. Según se confirmó oficialmente, las víctimas fatales fueron identificadas como Serena Zalazar, de 17 años, y Milagros Lara, de 20 años.

Los tres hombres sobrevivieron, aunque dos de ellos resultaron gravemente heridos. Uno fue trasladado de urgencia a Neuquén capital en estado crítico, debido a la gravedad de las lesiones. Otro permanece internado en una clínica de Rincón de los Sauces, con estado reservado por múltiples fracturas y golpes.

El conductor, en tanto, quedó internado en el hospital local en observación. Según informó Valenzuela, se encuentra fuera de peligro.

Las posibles causas del vuelco fatal

Las pericias mecánicas y del área de Accidentología Vial de la Policía de Neuquén quedaron asignadas para esclarecer los motivos desencadenantes del vuelco. Según lo informado por la autoridad policial, el siniestro ocurrió en un tramo cuyo pavimento se encuentra en buenas condiciones: "La calzada está buena debido a que fue repavimentada hace poco, así que es un sector que no es que esté poceado ni tenga defecto la calzada".

Valenzuela agregó que, por tratarse de un día domingo, el flujo vehicular en la zona no era concurrido al momento del accidente.

Alcoholemia positiva

Como parte de los procedimientos de rigor realizados en el hospital local por personal municipal, se le practicó el examen correspondiente al conductor del vehículo. "Tuvimos que realizar el test de alcoholemia en el hospital, que lo realiza la gente de la Municipalidad, y sí le dio positivo. No te puedo decir el grado de alcohol que le dio, pero sí tenemos corroborado que le dio positivo el alcohol en sangre al conductor", afirmó el comisario Juan Valenzuela, jefe de la Comisaría 35 de Rincón de los Sauces, en declaraciones a Radio 7.

Respecto a la mecánica del violento accidente, se confirmó que las ocupantes salieron despedidas de la camioneta tras la magnitud del impacto, la cual dejó el vehículo totalmente destrozado.

Ante la consulta sobre el uso de elementos de protección, el comisario explicó: "Presumimos que la gente que salió despedida del rodado no llevaba cinturones de seguridad, pero es todo etapa de investigación hasta que no determine bien la gente de Accidentología Vial si iba colocado o no el tema de los cinturones".

Finalmente, la policía indicó que se cuenta con un domo de cámaras de seguridad en la zona de la bicisenda cercana, pero la distancia impidió registrar el momento exacto del siniestro. Las pericias continúan en curso para determinar factores clave como la velocidad a la que circulaba el rodado.