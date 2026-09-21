Buscan a una mujer que fue a una fiesta electrónica y no volvió a su casa

La joven de Centenario salió durante la madrugada del domingo para asistir al evento. La Policía solicita información para poder encontrarla.

Buscan a una mujer de 34 años que fue a una fiesta y no volvió a su casa.

La Policía de Neuquén busca a una mujer de 34 años cuyo paradero se desconoce desde la madrugada del domingo. La joven había salido de su casa en Centenario para asistir a una fiesta de música electrónica y, desde entonces, su familia no volvió a tener contacto con ella.

Según denunció su familia, la mujer salió alrededor de las 2 de la madrugada del 20 de septiembre con destino a un evento que se desarrollaba en la zona de Chacra Fest, en Fernández Oro.

De acuerdo con la información brindada, había concurrido junto a un amigo y otro joven al que "conocían poco" y que se sumó al viaje porque también tenía previsto asistir al mismo lugar.

La última vez que tuvieron noticias de ella

Uno de los amigos habría informado que la vio por última vez alrededor de las 8 de la mañana. Después, permaneció durante varias horas descansando en su camioneta, ya que el punto de encuentro establecido era el estacionamiento del lugar.

Más tarde, el joven recibió un mensaje a través de Instagram del conocido que había ido con ellos, quien le dijo que había regresado hacia Neuquén junto a otro grupo de personas y que no sabía dónde estaba Melanie, ya que hacía varias horas que no la veía.

La situación generó preocupación entre sus familiares. Cerca de las 22:30, el amigo se presentó en el domicilio de la familia y entregó el teléfono celular de la mujer. Según explicó, ella había dejado el aparato dentro de su camioneta para evitar perderlo durante la fiesta.

La denuncia fue radicada ante la Policía y tomó intervención la Unidad Fiscal de Homicidios, mientras que la búsqueda quedó a cargo de la Comisaría 5ª.

Cómo es la mujer que buscan

La mujer buscada es Melani Azul Muñoz, de 34 años. Tiene tez trigueña, ojos marrones, cabello ondulado rojizo y contextura física delgada. Mide aproximadamente 1,62 metros.

Al momento de ausentarse, vestía una campera negra, jeans celestes y borcegos marrones. La Policía solicitó la colaboración de la comunidad para obtener cualquier dato que permita establecer dónde se encuentra.

Quienes tengan información pueden comunicarse con la Comisaría 5° al 299 4891527 o acercarse a la dependencia policial más cercana.