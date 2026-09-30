Mirtha Legrand sigue internada: dieron a conocer un nuevo parte médico

La diva permanece en el sanatorio Mater Dei, donde reingresó por un cuadro de neumopatía el viernes 18 de septiembre.

Este miércoles por la mañana se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand , quien se encuentra internada desde hace casi dos semanas.

La diva permanece en el sanatorio Mater Dei, donde reingresó por un cuadro de neumopatía el viernes 18 de septiembre.

Este miércoles se difundió un nuevo parte médico. Según el comunicado, la conductora presenta una “franca mejoría” .

El comunicado también informa que Mirtha continúa internada en una habitación común y acompañada por sus familiares. Además, desde el centro de salud indicaron que “De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

La conductora, de 99 años de edad, continúa bajo observación. Los especialistas procuran consolidar la recuperación respiratoria antes de modificar el esquema de cuidados. En su último parte el pasado lunes, el centro médico indicó que había terminado con su tratamiento de antibióticos.

Durante este tiempo, Legrand recibió kinesiología, permaneció acompañada mientras siguió sus programas de televisión desde la habitación del centro médico junto a su entorno familiar.

Qué se sabe sobre la neumopatía, la enfermedad que parece Mirtha Legrand

La primera internación de septiembre ocurrió por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Luego recibió el alta y continuó con tratamiento desde su vivienda en Avenida Libertador, pero a los pocos días tuvo que volver al Sanatorio Mater Dei tras una descompensación.

La neumopatía, cuadro que la llevó a su segunda internación, se trata de un término general utilizado en la medicina para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por eso, no identifica una patología específica ni implica que una persona tenga neumonía.

Si bien las causas pueden ser diversas, algunas neumopatías pueden vincularse con infecciones, mientras que otras suelen aparecer a causa del tabaquismo, la inhalación de ciertas sustancias o la exposición constante a distintos contaminantes del ambiente.

Al tratarse de un término abarcativo de varias enfermedades, los síntomas dependen principalmente del problema pulmonar que presente cada paciente.

Qué dijo Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand

La ausencia de Legrand también tuvo impacto en la pantalla de El Trece. Su última emisión al frente de La noche de Mirtha salió al aire el 29 de agosto.

Juana Viale sigue al frente de La Noche de Mirtha y, este sábado, se refirió al estado de salud de su abuela que continúa internada en el Sanatorio Mater Dei desde el pasado 18 de septiembre. La conductora contó que la familia está atenta y que diva sigue muy de cerca cada uno de los programas y hasta le hizo alguna observación.

“La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde. Me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo”, repitió la conductora frente a la mesa.

La conductora insistió en que, pese a la distancia del estudio, la diva está atenta a lo que sucede al aire y participa desde la clínica. Con su clásico desplante final añadió: “Así que, abuelita, me muevo lentamente, ya tú sabes”, arrancando sonrisas entre los invitados y la audiencia.