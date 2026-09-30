Fuerte descargo de Joaquín Levinton tras ser denunciado por abuso sexual y violencia: "Esta persona me viene acosando".

Luego de que esta mañana se diera a conocer que una supuesta ex pareja de Joaquín Levinton lo denunciara tanto por abuso sexual con acceso carnal como por violencia física y psicológica, el cantante de Turf rompió el silencio a través de un descargo en las redes sociales.

Cabe recordar que la mujer, que prefirió preservar su identidad mediáticamente, acudió en la tarde del lunes a la Comisaría Vecinal 2-B ubicada en el barrio porteño de Recoleta con registros audiovisuales para respaldar su testimonio.

En su denuncia, relató que durante su presunto vínculo de cinco años, de entre 2015 y 2020, fue obligada a tener relaciones sexuales sin consentimiento, las cuáles fueron grabadas en video, a consumir drogas, a participar en orgías y hasta relató un episodio en el que Joaquín Levinton la habría tomado del cuello con intención de ahorcarla.

En ese contexto, el músico recurrió a su perfil de Instagram y escribió un comunicado en el que enfrentó las acusaciones: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”. Además, Joaquín desmintió haber sido pareja formal de la denunciante, quien ya había dicho que el músico minimizaba el vínculo que habían mantenido: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”.

“Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos”, agregó Levinton en otra historia. De hecho, la mujer había admitido haberlo denunciado en el año 2022, a dos años de terminar su supuesto vínculo. Al leer el documento en LAM, aclararon que, según ella, retiró aquella denuncia al tiempo, luego de que Levinton se enterara y le pidiera que lo hiciera. Ahora, el músico explica que fue la fiscalía quien desestimó su testimonio.

Los detalles de la denuncia

En su denuncia, la mujer explicó que, a cuatro años de lo sucedido, habría encontrado fotos y videos de sus padecimientos durante la relación, que habría reactivado su sufrimiento y la llevaron a volver a acudir a la Justicia.

Pero, ahora, el músico contó su lado de la historia: “Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes. Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”. “Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, concluyó.