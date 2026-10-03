Brian Sarmiento estalló tras su separación de Danelik: "La última vez"

El exfutbolista, que se prepara para su pelea en la velada de Párense de Manos, hizo referencia a su ruptura de la influencer.

Brian Sarmiento volvió a referirse públicamente a su separación de Danelik Galazán y aseguró que no hablará nuevamente sobre el tema. El exfutbolista realizó un descargo mientras entrenaba para su próxima pelea contra El Polaco en Párense de Manos IV y aprovechó el video para aclarar cuál es su vínculo actual con la influencer. También destacó que su hija estará presente durante el evento.

“Esto para que quede claro lo que hablé el otro día en la nota que salió en Los Profesionales, que mi hija me va a estar acompañando en mi pelea, que es algo muy importante para mí. Mi hija me va a venir, después de tanto tiempo, a acompañar ”, expresó el ex All Boys al comienzo de la grabación que publicó en sus historias de Instagram.

Luego, el exjugador se refirió directamente a Galazán y negó que sus declaraciones anteriores buscaran descalificarla. “Y es la última vez que hablo de esto, que Danelik es una gran persona . Danelik me acompañó en todo este proceso que yo tuve después fuera de la casa. Fue la que se bancó los trapos cuando todo el mundo me hacía mie...”, sostuvo.

El ex Racing y Newell's continuó con el reconocimiento hacia quien fue su pareja y remarcó que conserva afecto por ella pese a la separación. “Solo tengo palabras de agradecimiento, solo tengo cariño para ella. La quiero un montón”, afirmó. Después, explicó que decidió grabar el mensaje para intentar cerrar las especulaciones que habían surgido a partir de sus declaraciones televisivas y de las respuestas de la influencer.

#LosProfesionalesConFlor | Brian Sarmiento se entrena para el próximo Párense de Manos mientras duela su separación de Danelik



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El exfutbolista fue especialmente contundente al pedir que no se generen nuevas versiones sobre la relación. “Así que nada, esto que quede claro. Y es la última vez que voy a hablar de esto, para que quede bien en claro, para que dejen de hablar pelotudeces, para que dejen de generar quilombo entre nosotros”, manifestó antes de despedirse y retomar su entrenamiento.

La controversia había comenzado después de que Sarmiento explicara en Los Profesionales con Flor, por El Nueve, los motivos de la ruptura. En aquella entrevista, sostuvo que ambos atravesaban “diferentes estilos de vida” y que tenían proyectos distintos para el futuro. “Ya no conectábamos mucho a través del amor y lo mejor es, antes de hacerse daño, estar cada uno por su lado”, había explicado.

En esa misma aparición televisiva, el exdeportista descartó que la diferencia de edad de trece años hubiera sido determinante para terminar la relación. Sus declaraciones tuvieron posteriormente una respuesta pública de Galazán, quien manifestó su enojo a través de las redes sociales y cuestionó la manera en que se había presentado el final del vínculo.

Los posteos de Danelik tras las declaraciones de Brian Sarmiento

La influencer publicó fotografías de recuerdos y objetos relacionados con la pareja que aparecían rotos sobre el piso y acompañó las imágenes con un mensaje de reproche. “Se puede ser todo en esta vida, pero ser FALSO con uno mismo, naaah. De verdad, me rompió el corazón la persona que me decía que me AMABA. Una banda”, escribió en sus redes sociales.

Danelik lloró a dos semanas de su separación de Brian Sarmiento: "Lo único que quería era respeto de la otra parte, pero no me respetaron una mier...". https://t.co/jNAtSeFR38 pic.twitter.com/YXLyWP1YJS — MDZ Online (@mdzol) October 1, 2026

La creadora de contenido también utilizó X para ampliar su descargo y cuestionó que Sarmiento hubiera hablado públicamente después de pedirle, según su versión, que ambos mantuvieran respeto y privacidad. “Si buscaba hacerme doler, lo está logrando”, manifestó, y agregó: “Primero me decís que nos respetemos y después salís a hablar cosas en la tele”.

La exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada también habló sobre el impacto que tuvo la situación en ella. Durante un vivo de TikTok, reconoció que algunas de sus reacciones habían surgido a partir del enojo. “Por el enojo que tenía actué e hice todas esas cosas que no tenía ganas de hacer”, explicó entre lágrimas.