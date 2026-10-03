Marcelo Tinelli desembarca en el streaming: cómo se llamará su programa y cuándo comienza

El objetivo de Marcelo Tinelli en su nuevo canal es tan simple como concreto: “Vamos a cerrar el día con una sonrisa” , según declaró en su presentación.

Marcelo Tinelli prepara una nueva etapa profesional con un proyecto que reúne varios elementos que marcaron su extensa trayectoria en los medios: humor, entretenimiento, actualidad, personajes, música y participación del público. Esta vez, el conductor trasladará parte de ese universo al streaming , con una propuesta pensada para cerrar las noches de una de las plataformas informativas más importantes del país.

El nuevo ciclo se llamará Dale Match y tendrá su estreno el martes 13 de octubre en Infobae. La propuesta ocupará el horario de las 21:00, de lunes a jueves , y llegará después del programa de Marcelo Aziz. De esta manera, Tinelli estará al frente del cierre de la programación diaria del canal de streaming de Infobae.

El título del programa tiene una explicación vinculada directamente con el estilo del conductor y con una etapa fundamental de su carrera televisiva. Según contó Tinelli en una charla con Teleshow, el "Dale" representa una expresión que siente propia, mientras que "Match" remite a una época asociada al humor y al entretenimiento: "El ‘dale’ me parece que tiene que ver con nosotros. Y el ‘match’ linkea mucho a la gente a un momento donde estaba bien, donde la pasaba bien, donde había un momento de humor , un momento de reunión en familia ", explicó.

Marcelo Tinelli desembarca en streaming, desde Infobae.

La referencia a Videomatch es inevitable. El programa que Tinelli condujo durante años se convirtió en una marca de su carrera y ahora aparece como inspiración para una propuesta adaptada al lenguaje del streaming: "El rey es el contenido. Puede ser del año 1990 o de anoche. ¿Dónde lo ponés? Eso es lo que cambia", sostuvo el conductor. Con esa premisa, Tinelli definió cuál será el objetivo de su nuevo ciclo: "Vamos a cerrar el día con una sonrisa".

El antecedente que dio origen a Dale Match

La idea de desembarcar con un programa propio en Infobae comenzó a tomar forma durante el último Mundial de Clubes. En aquel momento, Tinelli participó de contenidos vinculados al deporte que progresivamente incorporaron imitaciones y diferentes momentos humorísticos: "Arrancamos con los highlights y después terminamos metiendo humor. Una cosa medio videomatchesca. Me hacía acordar al Videomatch del comienzo", recordó.

A partir de esa experiencia surgió la posibilidad de pensar un espacio que combinara deporte y humor y que, además, funcionara como cierre de la jornada: "Daniel siempre tenía la idea de hacer el cierre del día. El deporte, fundamental, el deporte y el humor. Cerramos con una sonrisa la noche", explicó Tinelli al referirse a Daniel Hadad, CEO y fundador de Infobae.

El propio conductor aseguró que tiene incorporada desde hace años esa dinámica: "Yo tengo muy incorporada la costumbre de ser el que cierra la transmisión. En Telefé yo cerraba. Termina un día a la una, otro a la una y cuarto. Hasta el switcher master nos decía ‘vamos a dormir’", recordó entre risas.

"La orquesta" elegida por Marcelo Tinelli para su programa.

Quiénes acompañarán a Tinelli en el nuevo programa

Dale Match tendrá una mesa integrada por Anita Martínez, Diego Castro, Carito Müller, Baulo y Pachu, quien participará dos veces por semana. Roberto Peña, en tanto, aportará imitaciones desde fuera del panel.

Tinelli definió al grupo como una "orquesta" y explicó que la dinámica buscará alejarse de la estructura tradicional de la televisión: "Somos cinco. Todos podemos ser conductores: puede ir el plano para allá, después para el otro costado. Si digo ‘voy al baño’, esto sigue", describió.

Sobre Anita Martínez, el conductor destacó especialmente su capacidad para el humor: "Me parece una de las mejores comediantes. La miro y ya me río. Tiene el código, ese humor que puede joder. Me pega unas gastadas. Y tiene muchísimos personajes". También habló de Pachu y de Diego Castro. Sobre el primero, resumió su elección con una frase: "Me hace reír mucho ya mirarlo".

En cuanto a Castro, destacó la relación que construyeron durante el proyecto: "Hablo con Diego como si nos conociéramos de toda la vida. Hay un acercamiento, una afinidad. Es una persona un poco más adulta que Baulo, hay dos mundos diferentes ahí".

Las secciones que tendrá Dale Match

El programa contará con diferentes segmentos que recuperan parte del espíritu de los ciclos de humor de Tinelli, aunque trasladados a una lógica de streaming. Una de las propuestas será "30 segundos de fama", donde personas del público podrán mostrar una habilidad, un talento o protagonizar alguna situación insólita durante ese tiempo: "Puede ser una bizarreada o alguien que aparezca con un gran talento", anticipó Tinelli.

También estará "La gran chance", una sección destinada principalmente a cantantes aficionados y jóvenes, especialmente provenientes del interior del país: "Darle una oportunidad a la gente joven, a chicos que puedan venir a cantar, y contar su historia de vida, y que vienen del interior", explicó.

Otro de los segmentos recuperará las cámaras ocultas, aunque con una particularidad: sus protagonistas serán caras nuevas para que las reacciones sean genuinas. El formato tendrá actores y generadores de contenido y cada emisión contará inicialmente con una cámara que incluirá entre siete y ocho situaciones breves.

Además, el equipo podrá reaccionar a viejos contenidos de Videomatch. Tinelli explicó que actualmente muchos de esos fragmentos circulan en redes sociales y que sus propios seguidores suelen enviárselos para conocer su opinión.

Marcelo Tinelli debuta en stream el 13 de octubre.

Música, invitados y una escenografía inspirada en Videomatch

Dale Match también tendrá espacio para invitados y actuaciones musicales. La idea es que algunas figuras puedan participar del programa y luego subir a la tarima del estudio para cantar. Tinelli puso como ejemplo a Lali: "Viene de invitada un rato y termina cantando. Tenemos armado ese espacio para eso".

El programa se grabará en los estudios de La Corte, con Gaspar Bidart como director y Adrián "El Mono" Mustone en la producción general. El equipo también incluirá a colaboradores históricos del universo Tinelli, como Pato Vergara, el Negrito Luengo, Matías Amaya y María Goma, además de profesionales vinculados al streaming.

El estudio contará con cinco cámaras robóticas manejadas mediante joystick y dos cámaras portátiles para posibles salidas al exterior. La escenografía tendrá la madera como protagonista, pantallas integradas y una tarima para los shows musicales.

Sobre su regreso a un espacio de entretenimiento, Tinelli lo resumió de una manera particular: "Tengo la sensación de que nunca me fui a ningún lado. Estoy habitando diferentes lugares. Como que agrandé la casa, ¿entendés?". Y agregó: "La construcción la estamos llevando de a poco. Infobae generó una comunidad en las noticias. Ahora esa gente va a poder ver también un programa de entretenimiento".