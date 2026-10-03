Antonela Roccuzzo impone el estilo del momento: las claves del athluxury

El auge del athluxury: por qué el estilo de Antonela Roccuzzo marca tendencia en la moda 2026/2027.

La moda atraviesa una etapa en la que comodidad y sofisticación dejaron de ser conceptos enfrentados. Las prendas deportivas ya no quedan limitadas al entrenamiento y cada vez ganan más espacio en las calles, los viajes y las actividades cotidianas. En ese contexto, Antonela Roccuzzo volvió a convertirse en referencia de una de las tendencias que más crece en el street style .

Antonela protagoniza la nueva campaña de una cápsula deportiva de Adidas que apuesta por prendas funcionales, líneas simples y una estética cuidada. Su elección vuelve a poner en primer plano el athluxury, una manera de vestir que combina el espíritu deportivo con detalles propios de la moda sofisticada .

Durante mucho tiempo, la indumentaria deportiva estuvo asociada casi exclusivamente al gimnasio o a la práctica de alguna disciplina. Sin embargo, esa separación se fue desdibujando y las prendas inspiradas en el deporte comenzaron a incorporarse a todo tipo de outfits .

Así nació el athluxury, una tendencia que toma elementos del universo deportivo y los combina con materiales, colores y terminaciones que aportan una apariencia más elegante. El resultado son looks relajados, pero lejos de ser improvisados.

Antonela Roccuzzo representa especialmente bien esta estética. Su estilo suele apoyarse en prendas básicas, siluetas limpias y una paleta de tonos neutros que permite construir conjuntos versátiles y fáciles de adaptar a diferentes ocasiones.

El look de Antonela Roccuzzo que resume la tendencia

En esta oportunidad, la empresaria y referente de estilo volvió a apostar por un conjunto de líneas simples y colores neutros. La propuesta se vincula directamente con el concepto effortless, esa estética que transmite naturalidad y comodidad, aunque detrás exista una elección precisa de cada elemento. Los tonos neutros y las siluetas relajadas generan un resultado minimalista que puede trasladarse fácilmente a la rutina.

La clave está en combinar prendas confortables con una estética contemporánea, sin recurrir a estilismos demasiado recargados. El estilo de Antonela suele seguir justamente esa lógica: prendas atemporales, tejidos cómodos y cortes que permiten moverse con libertad. Así, un mismo tipo de look puede funcionar para un viaje, una salida informal, una jornada laboral o un encuentro con amigos.

La comodidad como nuevo lujo

El crecimiento del athluxury también refleja un cambio en la manera de entender la moda. Cada vez son más quienes buscan prendas capaces de adaptarse a distintas actividades durante el día, sin tener que cambiar completamente de vestuario. Los tejidos suaves, los cortes amplios y las prendas deportivas con terminaciones premium pasaron a ocupar un lugar importante en los guardarropas contemporáneos.

La comodidad, en este contexto, dejó de estar relacionada únicamente con la informalidad y comenzó a asociarse también con una estética sofisticada. La propuesta que lleva Antonela Roccuzzo vuelve a mostrar esa transformación: un outfit sencillo puede convertirse en una alternativa moderna cuando se combinan correctamente las texturas, los colores y las proporciones.

Antonela Roccuzzo, nuevamente imagen de Adidas

El estilismo forma parte de la nueva edición de Soft Lux, la cápsula de adidas Sportswear que continúa explorando el universo del estilo relajado y contemporáneo. Para esta temporada, la marca vuelve a elegir a Antonela Roccuzzo como imagen de campaña. Su presencia se vincula con la identidad de la colección y con una estética effortless basada en la sofisticación cotidiana.

La propuesta reúne prendas confeccionadas con tejidos suaves, siluetas cómodas y una paleta versátil, pensadas para acompañar diferentes momentos del día. La campaña vuelve a instalar una idea que atraviesa la moda actual: vestir cómodo no implica resignar diseño, y las prendas deportivas pueden ocupar un lugar central en un look elegante y urbano.