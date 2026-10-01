Tendencias de manicura 2026, "pumpkin cider nails": cómo es el naranja dorado oxidado

Esta propuesta para tener unas uñas a la moda se destaca por su llamativa combinación de colores. Cuáles son sus tonos y cómo llevarlos.

Al igual que los pantalones, camisas, calzados, peinados y carteras, desde hace tiempo las uñas también forman parte del outfit . Por eso, es importante estar al tanto de las tendencias en el mundo de la manicura . En ese contexto, para el cierre del año, surgen las “ pumpkin cider nails ”, una propuesta que se destaca por su particular combinación de colores.

Esta tendencia llega acompañada por una paleta cálida que deja atrás los tonos excesivamente brillantes y comienza a incorporar matices más profundos . Su principal protagonista es un naranja dorado oxidado , mucho más delicado que los naranjas brillantes que suelen relacionarse en esta época del año con Halloween .

Su nombre viene de una combinación entre “ Pumpkin ”, que hace alusión a la tradicional paleta de calabaza , y “ cider ”, que representa el efecto dorado-anaranjado de la sidra . La manicura toma justamente esa inspiración para trasladarla a las uñas . El resultado es una alternativa al clásico bordó, marrón o negro que suele dominar las manicuras de la temporada.

Las pumpkin cider nails se basan en el naranja dorado oxidado.

La tonalidad se mueve entre el naranja quemado, el óxido, el terracota, el cobre y el dorado. Según la fórmula utilizada, puede adquirir una apariencia más anaranjada, más marrón o incluso acercarse al dorado metálico. La clave está en que no es un naranja puro y brillante. Tampoco es completamente marrón. Se encuentra en un punto intermedio, con suficiente calidez para recordar a la calabaza y suficiente profundidad para integrarse con facilidad a los looks de temporada.

Uno de los principales motivos de su popularidad está relacionado con una evolución de las manicuras. En lugar de limitarse a colores clásicos y muy oscuros como el negro, el borgoña o el marrón chocolate, las propuestas actuales incorporan tonos cálidos, metálicos y diferentes intensidades de naranja. Además, puede utilizarse tanto en una manicura sencilla como en diseños más elaborados.

ELa tendencia ayuda a dejar por un rato los clásicos tonos muy oscuros, como el negro o bordó.

Qué colores son los predilectos para esta manicura

Aunque existe cierta libertad para interpretar la tendencia, hay una serie de colores que permiten conseguir el característico efecto pumpkin cider:

Naranja quemado: es uno de los principales protagonistas. A diferencia del naranja intenso, tiene una apariencia más apagada y profunda.

es uno de los principales protagonistas. A diferencia del naranja intenso, tiene una apariencia más apagada y profunda. Óxido: aporta el componente terroso que convierte al naranja en una opción más sofisticada. Puede combinarse con marrón para conseguir una tonalidad todavía más profunda.

aporta el componente terroso que convierte al naranja en una opción más sofisticada. Puede combinarse con marrón para conseguir una tonalidad todavía más profunda. Terracota: es otra alternativa para quienes buscan una manicura menos llamativa. Su mezcla de naranja y marrón genera un resultado cálido y fácilmente combinable.

es otra alternativa para quienes buscan una manicura menos llamativa. Su mezcla de naranja y marrón genera un resultado cálido y fácilmente combinable. Dorado y cobre: aparecen principalmente en los acabados metálicos. Permiten que la manicura refleje la luz y adquieren una apariencia especialmente atractiva cuando se combinan con joyería dorada.

aparecen principalmente en los acabados metálicos. Permiten que la manicura refleje la luz y adquieren una apariencia especialmente atractiva cuando se combinan con joyería dorada. Tonos caramelo, canela y marrón cálido: sirven para crear diseños dentro de una misma gama cromática. Esta posibilidad permite realizar manicuras degradadas o utilizar un color diferente en cada uña sin abandonar la estética pumpkin cider.

Esta tendencia toma la paleta de colores calabaza.

Cómo llevar las pumpkin cider nails

Una de las ventajas de esta tendencia es que no existe una única forma de llevarla. La opción más sencilla consiste en aplicar un esmalte pumpkin cider uniforme sobre todas las uñas. Esta alternativa funciona especialmente bien para quienes buscan una manicura elegante y fácil de combinar.

Sobre uñas cortas, cuadradas, redondeadas o almendradas, un acabado cremoso permite que el color sea el protagonista sin necesidad de incorporar decoración. Para un resultado más llamativo se puede elegir un acabado metálico, especialmente en tonos cobre o dorado. Los reflejos modifican la percepción del naranja y le aportan una apariencia más sofisticada.

Para una propuesta todavía más llamativa, otra posibilidad es combinar el tono con pequeños diseños abstractos, detalles cromados o destellos metálicos. La clave está en conservar la paleta cálida para que los diferentes elementos mantengan coherencia.