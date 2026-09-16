En los 80 se impusieron por su distinción. Y en la temporada 2027 asoman como tendencia . ¿Cuáles son estos modelos de zapatos ?

Estos zapatos de los 80 volvieron a ser tendencia esta temporada 2027: son elegantes, prácticos y cómodos

Al igual que sucede con diversas prendas, los zapatos también tienen su revival. Y más notoriamente en el caso del calzado femenino , que nunca envejece del todo. Estos 5 modelos de zapatos de los 80 asoman como flamante tendencia para el año 2027. Todos son elegantes y prácticos. ¿De cuáles se trata?

En 2026, los zapatos peep-toe también regresaron, aunque en el presente difieren en parte a los de los años 2000, puesto que el modelo actual no necesita plataformas enormes ni brillos llamativos para hacerse notar. Así, los que más se ven son los mules, tacos medios y diseños más depurados. El guiño dosmilero sigue estando, pero mucho más editado.

Los 5 zapatos de los 80 que vuelven a ser tendencia en la temporada 2027 , por ser más elegantes y prácticos, son los siguientes modelos:

T-Bar.

Con pulsera en el tobillo.

Pumps.

Tacones metalizados.

De tacón bajo.

Los zapatos T-Bar, que se inspiraron en el calzado infantil y escolar que se usaba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aportan un punto sofisticado y diferenciador.

En el caso de los zapatos con pulsera en el tobillo, sin dudas que la correa que rodea el pie aporta un detalle distintivo y permite incorporar el modelo tanto a estilismos formales como a conjuntos más simples.

En tanto, los pumps son zapatos versátiles, que bien pueden adaptarse a diferentes estilos mediante detalles como punteras metalizadas o tacones llamativos. Estos zapatos se transformaron en los predilectos de muchas gracias a su diseño atemporal, que ofrece soporte sin sacrificar la elegancia en cada paso.

Por su parte, tanto los tacones metalizados así como los zapatos de tacón bajo pueden transformar un conjunto.

Y es que los tacones bajos proporcionan una alternativa más cómoda para llevar con pantalones, vestidos o prendas de oficina.

Por qué estos 5 zapatos fueron sensación en los años 80

En los años 80, la diseñadora Carolina Herrera reinstaló en el mundo de la moda a estos 5 modelos de zapatos. En distintas ocasiones, fue ella quien lució cada uno de ellos y los reposicionó como atemporales.

En cierta ocasión, Carolina Herrera apuntó que “no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven. Nosotras las mujeres tenemos un instinto de tener muchas cosas. Sales a comprar un par de zapatos y terminas con un vestido de noche porque te pareció divino. No sé cuándo me lo voy a poner, pero se ve lindo colgando en mi armario”. comentó entre risas.

En 1984, Carolina Herrera se mostró con unos zapatos con pulsera en el tobillo junto a un blazer con hombreras y una falda con abertura lateral. Cuatro años más tarde, Herrera utilizó unos pumps negros con tacón dorado junto a un vestido negro, medias semitransparentes y un blazer blanco. En 1989, la diseñadora venezolana lució unos T-Bar con un vestido largo y una capa blanca.