Buscan voluntarios para vivir gratis cerca de las Cataratas de Iguazú y trabajar 25 horas a la semana

La convocatoria busca combinar descanso y un voluntariado especial por un plazo mínimo de tres semanas. Cuáles son los requisitos y qué tareas hay que realizar.

La propuesta está pensada para quienes buscan combinar un viaje a Misiones con una estadía prolongada y conocer a otros viajeros.

La experiencia de un viaje diferente, un descanso especial y disminuir los gatos para conocer uno de los lugares más hermosos que tiene el país, son algunos de los motivos que pueden provocar que muchas personas estén interesadas en hacer voluntariado y vivir gratis durante un tiempo en las Cataratas del Iguazú.

En las ultimas se conoció una particular búsqueda de voluntarios para vivir gratis cerca de las Cataratas de Iguazú a cambio de un trabajo de 25 horas a la semana. La experiencia incluye alojamiento y algunas comida gratis.

La propuesta está pensada para quienes buscan combinar un viaje a Misiones con una estadía prolongada, conocer a otros viajeros y reducir parte de los gastos de alojamiento mientras colaboran con un emprendimiento familiar.

Cuál es la propuesta para vivir gratis cerca de las cataratas

Se trata de un hostel familiar de Puerto Iguazú, Misiones, que recientemente lanzó una convocatoria para recibir voluntarios que quieran conocer las Cataratas y al mismo tiempo, colaborar con distintas tareas del alojamiento.

La propuesta realizada a través de Workaway, está pensada para personas que quieran vivir una experiencia de intercambio cultural durante al menos tres semanas. A cambio de la colaboración, el anfitrión ofrece alojamiento y la posibilidad de compartir algunas comidas con la familia.

Mariel es la duela del hostel el cual atiende junto a sus padres, su esposo y sus hijos. Se trata de un hostal pequeño ubicado en el centro de Puerto Iguazú, cerca de supermercados, la terminal de ómnibus, panaderías, restaurantes y bares.

El hostal cuenta con apenas 4 habitaciones: tres compartidas y una privada. Para los voluntarios se ofrece una habitación pequeña con una cucheta, que puede ser utilizada por otro voluntario si viaja acompañado. El espacio tiene aire acondicionado y conexión wifi.

La comida no está incluida formalmente dentro del intercambio. Sin embargo, la familia explica que suele comer en el lugar y que está dispuesta a compartir las comidas con los voluntarios. También hay una cocina con algunos alimentos básicos.

Qué tareas debe realizar el voluntario

De acuerdo a la propuesta realizada por los propietarios del hotel, la búsqueda está orientada a personas que puedan desempeñarse como recepcionistas. Entre las tareas se encuentra recibir y despedir a los huéspedes, brindar información turística y mantener algunos espacios del establecimiento en condiciones.

Asimismo, los voluntarios deberán colaborar con la limpieza de una pequeña piscina y realizar otras tareas sencillas de mantenimiento y orden.

La jornada laboral es de 5 horas por día, durante 5 días en la semana. Además, remarcan que es imprescindible que la persona interesada pueda hablar inglés, ya que deberá comunicarse con turistas extranjeros.

Una de las particularidades de la propuesta es que el voluntario no tendrá que encargarse de la limpieza completa del hostal, debido a que la familia cuenta con una persona que realiza esa tarea.

Los requisitos para postularse

Entre los principales requisitos se encuentran:

Trabajar alrededor de 5 horas por día.

Colaborar principalmente con tareas de recepción.

Brindar información a los huéspedes sobre las cataratas y el transporte.

Ayudar con la limpieza de la piscina y el orden general.

Tener un buen nivel de inglés.

Contar con disponibilidad para permanecer al menos 3 semanas.

Utilizar el alojamiento destinado a voluntarios.

Participar de un intercambio cultural con la familia anfitriona.

En caso de querer postularse, los voluntarios deben ingresar a la página de Worldpackers, crear un perfil y enviar su solicitud.