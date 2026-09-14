Por qué nunca deberías tirar tus toallas viejas (y 5 usos)
Aunque hayan perdido su suavidad original, la increíble capacidad absorbente de estos tejidos desgastados es ideal para resolver problemas diarios.
Las toallas anticuadas tienen una ventaja que no ofrecen muchas prendas: su tela absorbente conserva grosor, textura y capacidad para retener líquidos mucho después de que perdió suavidad. Antes de descartarlas, esas características permiten transformarlas en soluciones prácticas que siguen resolviendo problemas cotidianos del hogar.
Antes de cortar, conviene revisar la toalla extendida. Las zonas endurecidas, finas o rotas pueden reservarse para relleno interior, mientras que los paños más resistentes sirven para proyectos que estarán sometidos a mayor uso. También es recomendable lavar las toallas y secarlas completamente antes de cualquier transformación.
5 ideas para reciclar las toallas viejas que tenés en casa
- Alfombra absorbente para el baño. Cortá tiras gruesas de dos o tres toallas y trenzalas. Después enrollá la trenza en espiral y fijá las vueltas entre sí con puntadas o pegamento textil. El grosor del tejido permite absorber el agua que queda al salir de la ducha y es mucho más resistente que las alfombras delgadas.
- Paños reutilizables para limpieza. Los sectores más sanos pueden cortarse en cuadrados para reemplazar parte del papel descartable. Funcionan bien para secar superficies, limpiar vidrios o absorber pequeños derrames. No necesitan terminaciones complejas para cumplir esa función y pueden lavarse y reutilizarse indefinidamente.
- Protector para mover muebles. Recortá varias capas y colocalas debajo de las patas antes de desplazar una mesa o silla. La tela gruesa crea una barrera entre el mueble y el piso que evita rayones, y también puede usarse durante una mudanza para proteger objetos delicados durante el traslado.
- Cama acolchada para una mascota. Dos grandes paños pueden formar una funda rellena con otros textiles limpios que ya no tengan uso. Debe quedar bien cerrada y sin tiras, botones o elementos que el animal pueda arrancar. Es fácil de lavar y más resistente que muchas camas comerciales.
- Protector absorbente para debajo de macetas. Dos o tres círculos de toalla unidos pueden colocarse debajo de una maceta dentro de un cubremaceta o bandeja para absorber las pequeñas gotas que caen al regar. Hay que retirarlos y secarlos si se empapan para evitar humedad permanente que pueda dañar el mueble o el piso.
En todos los casos, la clave está en aprovechar lo que hizo útil originalmente a la tela: su capacidad de retener agua, amortiguar y proteger. Tres cualidades que pueden seguir resolviendo problemas cotidianos mucho después de que una toalla dejó de ser agradable para secarse.
El truco para eliminar el olor a humedad de las toallas
Las toallas -o toallones- suelen acumular humedad y bacterias que generan ese aroma desagradable difícil de remover. Y si bien algunos suavizantes tradicionales solo disimulan este aroma persistente, lo cierto es que, sobre todo en invierno, es trabajoso mantener la correcta limpieza de estas prendas.
Recientemente, el ingeniero químico Diego Fernández -a través de su canal de YouTube- brindó el truco casero para eliminar el olor a humedad en las toallas. Lo cierto es que este truco casero proporciona una solución práctica y sencilla. Además, se lleva a cabo con pocos ingredientes que son muy sencillos de conseguir. Y lo mejor de todo es que posibilita que ese olor a humedad que acumulan las toallas desaparezca por completo.
La guía paso a paso para aplicar el truco casero
Para aplicar el truco casero que les quita el olor a humedad a las toallas, es preciso seguir esta guía paso a paso:
- Mezclar los ingredientes: colocar el alcohol, el agua y el aceite esencial dentro del atomizador.
- Antes de cada aplicación, agitar bien el envase para integrar correctamente todos los componentes.
- Rociar la toalla: una vez utilizada, extender la toalla y aplicar la preparación por ambos lados.
- Repetir el procedimiento: se recomienda realizar este proceso después de cada uso para mantener una sensación de frescura.
Esta combinación de alcohol, agua y aceites esenciales ayuda a disminuir el crecimiento de bacterias en las fibras del tejido, uno de los factores que favorecen la aparición de malos olores.
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