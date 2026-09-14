Por qué nunca deberías tirar tus toallas viejas (y 5 usos)

Aunque hayan perdido su suavidad original, la increíble capacidad absorbente de estos tejidos desgastados es ideal para resolver problemas diarios.

Las toallas anticuadas tienen una ventaja que no ofrecen muchas prendas: su tela absorbente conserva grosor, textura y capacidad para retener líquidos mucho después de que perdió suavidad. Antes de descartarlas, esas características permiten transformarlas en soluciones prácticas que siguen resolviendo problemas cotidianos del hogar.

Antes de cortar, conviene revisar la toalla extendida. Las zonas endurecidas, finas o rotas pueden reservarse para relleno interior, mientras que los paños más resistentes sirven para proyectos que estarán sometidos a mayor uso. También es recomendable lavar las toallas y secarlas completamente antes de cualquier transformación.

En todos los casos, la clave está en aprovechar lo que hizo útil originalmente a la tela: su capacidad de retener agua, amortiguar y proteger. Tres cualidades que pueden seguir resolviendo problemas cotidianos mucho después de que una toalla dejó de ser agradable para secarse.

El truco para eliminar el olor a humedad de las toallas

Las toallas -o toallones- suelen acumular humedad y bacterias que generan ese aroma desagradable difícil de remover. Y si bien algunos suavizantes tradicionales solo disimulan este aroma persistente, lo cierto es que, sobre todo en invierno, es trabajoso mantener la correcta limpieza de estas prendas.

Recientemente, el ingeniero químico Diego Fernández -a través de su canal de YouTube- brindó el truco casero para eliminar el olor a humedad en las toallas. Lo cierto es que este truco casero proporciona una solución práctica y sencilla. Además, se lleva a cabo con pocos ingredientes que son muy sencillos de conseguir. Y lo mejor de todo es que posibilita que ese olor a humedad que acumulan las toallas desaparezca por completo.

La guía paso a paso para aplicar el truco casero

Para aplicar el truco casero que les quita el olor a humedad a las toallas, es preciso seguir esta guía paso a paso:

Mezclar los ingredientes: colocar el alcohol, el agua y el aceite esencial dentro del atomizador.

Antes de cada aplicación, agitar bien el envase para integrar correctamente todos los componentes.

Rociar la toalla: una vez utilizada, extender la toalla y aplicar la preparación por ambos lados.

y aplicar la preparación por ambos lados. Repetir el procedimiento: se recomienda realizar este proceso después de cada uso para mantener una sensación de frescura.

Esta combinación de alcohol, agua y aceites esenciales ayuda a disminuir el crecimiento de bacterias en las fibras del tejido, uno de los factores que favorecen la aparición de malos olores.