Asociados habitualmente al estilo clásico, los zapatos marineros vuelven a dominar las calles. Los motivos de su regreso y cómo combinarlos.

Look tendencia de primavera: el calzado que vas a ver en todos los pies, ¿cómo son los zapatos marineros?

Con el cambio de estación y la llegada de la primavera , la moda se renueva. Y el calzado no es la excepción. Entre las novedades que vuelven a ser tendencia , este año aparecen los boat shoes , también conocidos como zapatos marineros o náuticos , que durante años estuvieron asociados principalmente con los ambientes costeros y el estilo clásico.

Su regreso está relacionado con la tendencia de la recuperación de prendas y accesorios de inspiración clásica y la búsqueda de zapatos cómodos que puedan combinarse tanto con prendas informales como con conjuntos más cuidados . Los boat shoes reúnen estas características.

Los zapatos marineros nacieron vinculados al mundo náutico y fueron diseñados originalmente pensando en las necesidades de quienes se desplazaban sobre embarcaciones. Su característica más reconocible es la suela preparada para ofrecer un buen agarre sobre superficies húmedas, mientras que el sistema de cordones que recorre el contorno del calzado contribuye a construir su estética particular.

Los zapatos marineros son una opción versátil que permite múltiples looks.

Con el paso del tiempo, aquel calzado funcional dejó de estar limitado a los barcos y pasó a formar parte del vestuario cotidiano. El diseño tradicional suele presentar una silueta baja, cordones de cuero y una construcción que transmite una imagen relajada pero elegante. Esa combinación explica buena parte de su regreso. En una época en la que la moda recupera numerosos elementos de décadas anteriores, los boat shoes pueden incorporarse fácilmente a los guardarropas contemporáneos sin necesidad de adoptar un look completamente retro.

La primavera también resulta especialmente favorable para este tipo de calzado. Las temperaturas comienzan a subir, pero todavía existen jornadas frescas en las que las zapatillas o las sandalias no siempre resultan la opción más adecuada. El zapato marinero funciona como un punto intermedio: ofrece una apariencia liviana y relajada, pero conserva una estructura suficiente para acompañar conjuntos más elaborados.

Por qué esta tendencia es ideal para la primavera

Esta estación requiere un tipo de calzado diferente al de los meses de invierno. Las botas y los zapatos pesados comienzan a perder protagonismo, mientras que las propuestas demasiado abiertas pueden resultar prematuras durante las primeras semanas de la estación. Los boat shoes aparecen entonces como una alternativa intermedia. Su construcción suele ser más liviana que la de muchos zapatos de invierno y su diseño permite utilizarlos durante buena parte del día.

Los zapatos marineros también incluyen tanto modelos masculinos como femeninos.

Otro factor importante es su capacidad para adaptarse a diferentes niveles de formalidad. Un mismo par puede acompañar un pantalón chino y una camisa para conseguir una imagen relativamente arreglada, pero también puede combinarse con jeans y una remera para un resultado mucho más informal.

En el caso de los modelos tradicionales de cuero, los tonos marrones, suela contrastante y cordones visibles aportan una estética clásica. Sin embargo, la tendencia actual también abre espacio para reinterpretaciones con diferentes materiales, colores y proporciones. Esto permite que el concepto del zapato marinero se adapte a distintas preferencias. Los diseños más tradicionales pueden satisfacer a quienes buscan una estética atemporal, mientras que las versiones actualizadas pueden resultar más interesantes para quienes prefieren incorporar tendencias sin abandonar la comodidad.

Cómo combinar los boat shoes esta temporada

Una de las claves de su regreso está precisamente en la facilidad con la que pueden combinarse. Para un estilo cotidiano, una de las alternativas más sencillas consiste en utilizarlos con jeans de corte recto o ligeramente amplio, una camiseta básica y una camisa liviana. El resultado mantiene una apariencia relajada, pero con un elemento diferenciador.

Este calzado es un intermedio entre el invierno y el verano.

Otra posibilidad es recurrir a pantalones chinos en tonos beige, arena, azul marino o verde oliva. En ese caso, una camisa de algodón o un polo puede completar un conjunto que recupera claramente la inspiración preppy.

Las bermudas también constituyen una combinación natural durante los días más cálidos. Los boat shoes pueden utilizarse con prendas de punto liviano, camisas de manga corta o remeras básicas, dependiendo del grado de formalidad buscado.

Para quienes quieran llevar la tendencia hacia un terreno más contemporáneo, una alternativa es combinar el calzado con pantalones de sastrería de corte relajado. El contraste entre una prenda tradicionalmente formal y un zapato asociado históricamente con la navegación genera una apariencia menos rígida.