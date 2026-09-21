Pintar en primavera: los 7 trucos de los pintores para lograr paredes impecables y prolijas

Las temperaturas moderadas convierten a esta estación en un momento ideal para renovar la casa. Todo lo que tenés que tener en cuenta.

Descubrí el truco que usan los pintores en primavera para conseguir paredes impecables y evitar errores durante el trabajo.

La primavera es una de las mejores épocas para pintar la casa y renovar paredes, techos o el frente de una vivienda. Las condiciones de temperatura y humedad favorecen un secado más parejo y ayudan a conseguir mejores resultados.

Durante esta tarea, algunos errores pueden afectar el acabado y hacer que se desperdicie pintura. Además, la preparación de las superficies y el cuidado de los materiales son fundamentales para evitar que queden marcas o restos de pelusa.

Por eso, los pintores recurren a algunos trucos sencillos para trabajar durante la primavera y conseguir paredes más prolijas. Estas técnicas permiten evitar manchas, desperdicio y pelusa, además de aprovechar mejor la pintura y lograr un resultado uniforme.

Los 7 trucos que usan los pintores para lograr paredes impecables

Antes de empezar, conviene preparar tanto las herramientas como el espacio de trabajo. Estos son algunos de los consejos más prácticos:

Quitarle la pelusa al rodillo: pasar una cinta adhesiva por toda la superficie elimina las fibras sueltas que después quedan pegadas en la pared.

pasar una cinta adhesiva por toda la superficie elimina las fibras sueltas que después quedan pegadas en la pared. Usar la cinta para fijar el papel protector: envolver parte del rodillo con cinta facilita colocar el cobertor en pisos y zócalos.

envolver parte del rodillo con cinta facilita colocar el cobertor en pisos y zócalos. Cubrir la bandeja con una bolsa de plástico: permite recuperar la pintura sobrante y hace mucho más sencilla la limpieza.

permite recuperar la pintura sobrante y hace mucho más sencilla la limpieza. Colocar un paraguas debajo del rodillo al pintar techos: funciona como protector para evitar salpicaduras sobre el piso.

funciona como protector para evitar salpicaduras sobre el piso. Proteger los enchufes con cinta de pintor: evita manchas en una de las superficies más difíciles de limpiar.

evita manchas en una de las superficies más difíciles de limpiar. Escurrir el rodillo con una llave fija: el orificio de algunas llaves permite retirar el exceso de pintura antes de guardarla.

el orificio de algunas llaves permite retirar el exceso de pintura antes de guardarla. Guardar el rodillo en una bolsa hermética dentro del freezer: si el trabajo continúa al día siguiente, se mantiene húmedo y listo para reutilizar.

Cómo evitar desperdiciar pintura

Una de las pérdidas más habituales ocurre al terminar la jornada. Muchas veces queda pintura en la bandeja o impregnada en el rodillo y termina desechándose innecesariamente.

Para aprovecharla, lo recomendable es forrar la bandeja con una bolsa plástica antes de volcar la pintura. Al finalizar, solo hay que retirarla cuidadosamente y devolver el contenido al envase original. También conviene escurrir bien el rodillo para recuperar la mayor cantidad posible.

Qué colores transmiten distintas sensaciones, según la psicología

Además de renovar un ambiente, el color elegido puede modificar la percepción del espacio y el estado de ánimo de quienes lo habitan. Diversos estudios sobre psicología del color señalan asociaciones frecuentes entre determinados tonos y las emociones.

Azul: transmite calma, relajación y claridad mental; es ideal para dormitorios y escritorios.

transmite calma, relajación y claridad mental; es ideal para dormitorios y escritorios. Amarillo: aporta energía y sensación de optimismo, por lo que suele utilizarse en cocinas y comedores.

aporta energía y sensación de optimismo, por lo que suele utilizarse en cocinas y comedores. Blanco: refleja mejor la luz y genera una mayor sensación de amplitud en ambientes pequeños.

refleja mejor la luz y genera una mayor sensación de amplitud en ambientes pequeños. Gris: ofrece una estética moderna y sofisticada sin sobrecargar visualmente el espacio.

ofrece una estética moderna y sofisticada sin sobrecargar visualmente el espacio. Rojo: se asocia con la vitalidad y la intensidad, por lo que resulta más adecuado para espacios sociales que para áreas de descanso.

El detalle que muchos pasan por alto antes de empezar

Más allá de los trucos, el mejor resultado depende de una buena preparación de la superficie. Limpiar el polvo, reparar grietas y proteger zócalos, marcos y enchufes suele ahorrar más tiempo que corregir errores una vez aplicada la pintura.

Con una temperatura favorable y algunas herramientas simples, la primavera puede convertirse en el momento ideal para renovar cualquier ambiente de la casa.