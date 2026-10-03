El fuerte descargo de Juan Gil Navarro tras una función de Misery: "Pagar no da derecho..."

Juan Gil Navarro expresó ante el público su profundo malestar por las actitudes que se tienen al momento de acudir a ver una obra de teatro.

Juan Gil Navarro quedó en el centro de la escena luego de que un video registrado al finalizar una función comenzara a circular con fuerza en las redes sociales. El actor, reconocido por su trayectoria en televisión, cine y teatro, protagonizó un momento que rápidamente generó todo tipo de comentarios entre los espectadores y usuarios de internet.

El episodio ocurrió después de una presentación de Misery, la obra teatral basada en la reconocida novela de Stephen King. Frente al público, Gil Navarro decidió expresar su malestar por una situación que, según sus propias palabras, se repite cada vez con mayor frecuencia en las salas teatrales.

Una vez terminada la función, el actor tomó la palabra y se dirigió directamente a quienes habían asistido a ver la obra. Allí cuestionó el uso de teléfonos celulares durante las funciones y pidió mayor respeto hacia quienes trabajan sobre el escenario y hacia los espectadores: "Muchas gracias por haber venido a ver teatro, esta obra o cualquier otra obra. Disculpen, hay algo que se reitera muchas veces y es profundamente molesto: el tema de los celulares. Una y otra vez, y otra vez y otra vez ".

El protagonista de Misery continuó con su planteo y remarcó que comprar una entrada no implica poder hacer cualquier cosa dentro de una sala: "Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro y mucho menos a faltarle el respeto a quienes están prestando atención".

Antes de retirarse, Gil Navarro hizo especial hincapié en la necesidad de mantener los dispositivos guardados durante la función y también apuntó contra quienes utilizan sus teléfonos para tomar fotografías: "Así que por favor no tengan solo apagados los celulares sino tampoco saquen fotos, mucho menos con flash. Gracias", concluyó molesto.

El video de Juan Gil Navarro se volvió viral

Las imágenes del momento no tardaron en difundirse en redes sociales y generaron opiniones divididas. Mientras algunos usuarios respaldaron el reclamo del actor y coincidieron con su postura sobre el comportamiento del público, otros cuestionaron la manera en que expresó su enojo.

El episodio volvió a poner sobre la mesa una discusión cada vez más habitual en los espacios culturales: el uso de celulares durante las funciones y las normas de convivencia necesarias para garantizar la atención tanto de los espectadores como de los artistas.

De qué trata Misery, la obra que protagoniza Juan Gil Navarro

Misery es una adaptación teatral de la novela de Stephen King, en una versión de William Goldman y con adaptación argentina de Daniel Botti y Manuel González Gil. La historia tuvo diferentes versiones teatrales alrededor del mundo y también una recordada película estrenada en 1990, protagonizada por Kathy Bates y James Caan.

La trama sigue a Paul Sheldon, un escritor que busca alejarse de una exitosa saga romántica para comenzar una nueva etapa profesional. Luego de sufrir un accidente automovilístico, queda bajo el cuidado de Annie Wilkes, una enfermera que se presenta como su "fan número uno".

Sin embargo, la situación cambia rápidamente cuando Paul descubre que no puede abandonar el lugar. El encierro, la obsesión y la manipulación psicológica de Annie construyen una historia cargada de tensión que mantiene al público en vilo.