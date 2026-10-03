Bomba: Marcelo Tinelli confirmó el nombre de su nuevo programa y cuándo se estrenará

El conductor retornaría al streaming de Infobae tras el éxito del Mundial y ya prepara el flamante ciclo.

Marcelo Tinelli avanza con los preparativos de su regreso al streaming y confirmó el nombre que tendrá su nuevo programa. El conductor compartió en sus historias de Instagram una imagen del estudio donde se desarrolla el proyecto y dejó ver que el ciclo se llamará Dale Match . Además, aseguró que falta poco para volver a encontrarse con el público.

“Se viene, se viene... Falta muy poquito para que nos volvamos a ver todas las noches . Qué alegría, por Dios”, escribió el presentador junto a la fotografía del espacio que actualmente se encuentra en plena preparación. De esta manera, la publicación permitió conocer un dato que hasta ahora no había sido oficializado: la denominación del nuevo proyecto que encabezará.

La información fue ampliada posteriormente por Santiago Sposato y Ale Castelo durante Ya Fue Todo, el programa de Jotax Digital. Según explicó Sposato, el expresidente de San Lorenzo regresará al streaming de Infobae y el estudio que mostró en sus redes sociales corresponde a La Corte, espacio donde se estaría armando la propuesta para su próxima etapa en los medios.

“Marcelo vuelve al stream de Infobae. El estudio del que subió la foto es en la Corte. Por ahora, el programa empezaría el lunes 12 de octubre”, aseguró el periodista durante la emisión. La fecha, sin embargo, fue presentada como una posibilidad y todavía resta una confirmación oficial sobre el día exacto en que comenzará el ciclo.

Uno de los aspectos que permanece sin definición es la composición del equipo que acompañará al conductor frente a las cámaras. Sposato explicó que todavía se están evaluando distintas alternativas y que la intención sería combinar integrantes vinculados a la trayectoria del icónico animador con figuras pertenecientes a una generación más reciente del medio.

Los nombres que Tinelli busca para el nuevo programa

“No tiene cerradísimo el equipo. Está viendo si puede ser con algún histórico de aquel viejo Videomatch, pero también quiere gente de la nueva generación”, detalló el periodista. La búsqueda apunta así a conformar un grupo que reúna distintos perfiles, aunque por el momento no fueron confirmados públicamente todos los nombres que formarán parte de la propuesta.

De acuerdo con la información difundida en Ya Fue Todo, Tinelli ya tendría seleccionadas a dos personas para integrar el programa, mientras que todavía quedarían dos lugares por definir. “Él tendría elegido a dos personas, pero le faltarían las otras dos”, señaló Sposato al referirse al armado del equipo.

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El nuevo proyecto aparece después de la participación de Tinelli en Nadie Dice Match, el especial que realizó junto a Nicolás Occhiato y Martín Garabal en Luzu TV. Aquella emisión recuperó distintos segmentos asociados con la etapa de Videomatch, entre ellos “30 segundos de fama” y “El show del chiste”, y funcionó como uno de los antecedentes recientes de su incursión en los formatos digitales.

El nombre Dale Match también había aparecido semanas atrás en las redes sociales del conductor, cuando publicó una imagen acompañada por la expresión “Arrivanding…”. En ese momento todavía no existían precisiones sobre el formato, la plataforma o la fecha de lanzamiento, aunque el título comenzó a vincularse con un posible regreso de Marcelo al streaming.