Lourdes Sánchez y el Chato Prada se separaron tras 16 años: todos los detalles de la ruptura

Los rumores se hicieron públicos en las últimas horas, tanto Lourdes Sánchez como Chato Prada lo confirmaron en la tv.

Lourdes Sanchez y el Chato Prada , una de las parejas más conocidas del mundo del espectáculo argentino atraviesa un inesperado momento después de más de una década compartiendo su vida. La relación, que se consolidó durante años frente a las cámaras y tuvo como fruto un hijo en común, llegó a una instancia que sorprendió al ambiente televisivo.

La información fue confirmada por Ángel de Brito, dio detalles sobre la situación que atraviesan Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada. La pareja llevaba 16 años de relación y tiene un hijo, Valentín, de 10 años : “Hay una noticia que voy a dar ahora, que hace mucho que me preguntan , pero finalmente terminó ocurriendo , que es la separación de, se van a sorprender, Lourdes Sánchez y El Chato Prada”, anunció el conductor.

Durante su relato, De Brito aseguró que hubo una tercera persona que habría incidido en el final del vínculo. Según explicó, se trataría de un joven de 27 años: “ Hay una infidelidad de por medio , un chico de 27 años de Corrientes que se llama Fran ”, aseguró el periodista, mientras mostraba una fotografía del joven.

Además, Ángel de Brito señaló que Lourdes Sánchez mantendría desde hace aproximadamente cuatro meses una relación con esta persona. Aclaró, de todos modos, que la bailarina no había confirmado ni desmentido públicamente esa versión: “El tema es que esto, obviamente, terminó dañando el vínculo y, sobre todo, esta infidelidad que descubrió el Chato”, sostuvo el conductor.

Qué dijo El Chato Prada sobre la separación

De Brito también explicó que decidió hacer pública la información después de hablar personalmente con Pablo Prada. Según contó, conoce al productor desde hace más de 20 años y quiso saber cómo se encontraba antes de abordar el tema públicamente: “Lo cuento porque lo hablé con él, voy a ser sincero, fuimos a almorzar, le pregunté cómo estaba, porque lo vi muy mal”, relató Ángel.

En medio de la emisión, Lourdes Sánchez se comunicó directamente con el conductor para expresar su postura sobre el final de la relación: “Ángel, me gustaría hablar con vos. Lamento que no hayamos hablado antes nosotros”, le escribió la bailarina.

Finalmente, Lourdes se refirió al proceso que atravesaron durante los últimos años y dejó en claro cómo vive actualmente esta separación, especialmente por su hijo: “Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”.