La plataforma de la N roja dio a conocer los detalles de la docuserie basada en el ex actor de Friends .

Todos los detalles de la serie que revela la lucha de Matthew Perry: el tráiler y la fecha de estreno en Netflix.

Netflix anunció la fecha de estreno de su serie documental sobre la vida de uno de los actores protagonistas de la exitosa sitcom de los '90s y '00s, “ Friends ”, Matthew Perry , quien murió el 28 de octubre de 2023 debido a los “efectos agudos de ketamina” y un posterior ahogamiento.

La serie se titula “The One About Matthew Perry” y su estreno está previsto para este 27 de octubre. La plataforma de streaming hizo el anuncio junto con un tráiler del documental.

Según la sinopsis oficial, “a través de testimonios íntimos de familiares y amigos cercanos, la serie revela al verdadero Matthew Perry —una persona generosa, divertida, vulnerable, extraordinaria— y las batallas que enfrentó para convertirse en el hombre que fue detrás del ícono”. El avance es narrado por la voz en off del propio Perry, quien dice: “Puedes hacerme lo que quieras, solo, por favor, hazme famoso”. Y luego añadió que, tras llegar la fama, “Dios no olvidó la otra parte”. Dirigida por Mary Robertson, la serie está dividida en tres episodios.

Nacido en 1969, en Massachusetts y criado en Canadá, Perry alcanzó la fama internacional —junto con sus compañeros de elenco (Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow)—con la serie “Friends”, estrenada en 1994. Además de la fama, la carrera de Perry también tuvo episodios oscuros. En su autobiografía “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, publicada en 2022, el actor describió su batalla con adicciones.

Perry murió con 54 años en octubre de 2023. Según la autopsia dada a conocer en diciembre de ese año por la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles, el actor falleció debido a los “efectos agudos de ketamina” y un posterior ahogamiento. “The One About Matthew Perry” se estrena este 27 de octubre en Netflix.

La película de Netflix del momento basada en hechos reales: Unabomber

Netflix estrenó Unabomber, el thriller basado en hechos reales que reconstruye la transformación de Ted Kaczynski, un brillante estudiante y matemático formado en la prestigiosa universidad de Harvard, en el hombre detrás de una campaña de atentados con cartas bomba que durante años mantuvo en vilo al FBI. Dirigida por Janus Metz y con Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley como protagonistas, la película se ubicó entre los títulos más vistos de la plataforma a nivel mundial, al sumar 16,4 millones de visualizaciones en sólo 96 horas.

La película de Netflix del momento basada en hechos reales: Unabomber, el niño prodigio de Harvard sometido a duros experimentos psicológicos,

La trama de Unabomber sigue a Ted Kaczynski en dos etapas. Una de ellas se desarrolla durante su juventud, cuando era un estudiante excepcional que ingresó a la Universidad de Harvard y posteriormente obtuvo un doctorado en Matemáticas en la Universidad de Michigan. En esos años también aparece Henry Murray, el psicólogo interpretado por Russell Crowe, quien participa en un experimento al que el joven fue sometido.

La otra línea temporal se concentra en el trabajo del FBI para descubrir quién estaba detrás de los atentados atribuidos a Unabomber, nombre utilizado por la agencia a partir de la expresión “University and Airline Bomber”. Shailene Woodley interpreta a Joanne Miller, una agente cuya investigación sobre los escritos del criminal ocupa un lugar central en la película. Después de abandonar su carrera académica, Kaczynski terminó viviendo aislado en una cabaña en Montana. Entre 1978 y 1995 envió 16 bombas dirigidas contra personas vinculadas principalmente con universidades, aerolíneas y empresas, en ataques que provocaron tres muertes y 23 heridos.

El caso llegó a un punto decisivo cuando el manifiesto del matemático aportó pistas sobre quién podía estar detrás de los atentados. Su hermano David Kaczynski y su cuñada reconocieron similitudes entre ese texto y escritos anteriores de Ted, información que contribuyó a que el FBI avanzara en la investigación. La producción incorpora los experimentos psicológicos de su juventud y los vincula con distintos momentos de su vida posterior, aunque esa relación forma parte de la construcción dramática de la película y no constituye, por sí misma, una explicación definitiva de sus crímenes.