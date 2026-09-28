Distintos títulos están programados para el mes de octubre: comedia, drama, documentales, terror, entre otros géneros que tendrán estrenos en la plataforma de streaming.

Todos los estrenos que llegan a Netflix en octubre 2026: series, películas y clásicos que no creías que ibas a ver en esta plataforma

La plataforma Netflix prepara una catarata de estrenos para octubre, con series que marcaron un antes y después como Lupin, una película con dos actores argentinos como protagonistas, documentales sobre figuras del deporte como Mike Tyson y Michael Schumacher , entre otras producciones que se podrán ver en el streaming.

"A principios del siglo XX, una mujer fuerte e independiente abre una brecha entre dos hermanos y marca el comienzo de una saga que se extenderá a la siguiente generación".

"Cuatro viejos amigos, Massimo , Mattia , Luigi y Riccardo , hacen malabares entre relaciones, carreras e intereses amorosos en un mundo donde ser hombre ya no es tan fácil".

7 de octubre: “El círculo”

"El asesinato de una popular actriz abre una caja de Pandora de secretos y espionaje que amenaza con destruir a cuatro amigos de la infancia".

8 de octubre: “Bajo la superficie”

"Una misteriosa criatura marina aterroriza un pueblo costero y obliga a un pescador a defender a su familia… y el medio de subsistencia de su vulnerable comunidad".

9 de octubre: “¿Es pastel? Halloween: Temporada 2”

"¿Real o imitación? ¿Dulce o truco? Expertos reposteros crean pasteles de Halloween hiperrealistas en esta edición de temporada de la exitosa serie de concursos".

9 de octubre: “El hotel embrujado: Temporada 2”

"Tras heredar un hotel, una madre soltera se muda ahí con el amable fantasma de su hermano y algunos huéspedes exigentes que nunca se van".

13 de octubre: “La trampa”

"Lisa Konrad es una escritora que no sale de su casa desde el asesinato de su hermana, ocurrido diez años atrás. Cuando cree reconocer al culpable en televisión, idea un arriesgado plan".

14 de octubre: “Love Is Blind: Temporada 11: Boston”

"El experimento global de citas llega a Nueva Inglaterra, donde un nuevo grupo de románticos esperanzados se guiará por sus sentimientos (y presumiblemente por un marcado acento). Los hombres y mujeres que encuentren compatibilidad emocional se comprometerán sin verse antes de conocerse en persona. A partir de ahí, llevarán su relación al siguiente nivel: vacaciones juntos, convivencia y planificación de una boda. Y al final, caminarán hacia el altar para responder a la eterna pregunta: ¿Es el amor realmente ciego?"

15 de octubre: “La diplomática: Temporada 4”

"La cuarta temporada de ‘La diplomática’ gira en torno a dos matrimonios al borde del colapso. Un acontecimiento devastador rompe la frágil tregua que Kate Wyler había logrado entre Estados Unidos y el Reino Unido y hace tambalear aún más el matrimonio que trata de mantener a flote. Mientras Kate intenta contener una crisis que no deja de agravarse, la presidenta Grace Penn y el vicepresidente Hal Wyler ponen en marcha una conspiración para hacerse con el arma más poderosa de Rusia, una maniobra que acerca peligrosamente a Estados Unidos a la guerra".

21 de octubre: “El experimento de la cárcel de Stanford: Un nuevo enfoque”

"Esta nueva iteración del infame estudio revela de qué son capaces treinta personas al pasar dos semanas en una cárcel en medio de cambiantes dinámicas de poder".

22 de octubre: “Nadie quiere esto: Temporada 3”

"Joanne y Noah dan un nuevo paso en su relación, aunque deberán enfrentarse a conflictos, intromisiones familiares y un importante salto de fe".

23 de octubre: “Lupin: Parte 4”

"Tras pasar cuatro años en prisión, Assane quiere comenzar una nueva vida con su familia. Pero cuando alguien decide imitar sus robos, Lupin vuelve a sus ardides geniales".

23 de octubre: “Grande de España”

"Cuando un marqués venido a menos se ve obligado a vender su decadente palacete, aparece una rica empresaria cuyo encanto está a la altura de los secretos que esconde".

Las películas que presenta Netflix en octubre

2 de octubre: “Las cartas de la vida”

"En este cautivador drama urbano de Tyler Perry, una madre soltera que intenta salir adelante y un exconvicto con talentos sin explotar forjan un vínculo inesperado. Con Naomi Baker y Jay Reeves".

9 de octubre: “Animales”

"Cuando secuestran a su hijo, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su esposa buscan desesperadamente reunir dinero para el rescate, pero sus decisiones podrían destruirles la vida".

9 de octubre: “Con todos menos contigo”

"Tras una cita que terminó mal, dos solteros se reencuentran en una lujosa boda en la que fingen ser una pareja para tranquilizar a los padres de ella y darle celos a la ex de él".

16 de octubre: “Lo dejamos acá”

"Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Diego Peretti) llega a su consulta".

23 de octubre: “El efecto mariposa”

"El estudiante universitario Evan Treborn, asediado por trágicos recuerdos, descubre una forma de alterar su pasado".

23 de octubre: “Contra el huracán”

"Wirpul y su medio hermano luchan por sobrevivir al huracán Otis en Acapulco, mientras su vínculo y su valentía los ayudan a enfrentar la adversidad".

29 de octubre: “Un horizonte lejano”

"Dos inmigrantes irlandeses del siglo XIX viajan a los Estados Unidos por motivos muy diferentes, pero encuentran el amor en medio de las dificultades que atraviesan".

30 de octubre: “Colisión”

"En España, en 2013, un accidente durante la huida después de un atraco bancario deja al descubierto las traiciones y mentiras que existían dentro de la banda".

Las películas escalofriantes y de terror que se publicarán

1 de octubre: “La sustancia”

Tras ser despedida de su propio programa, la exestrella Elisabeth Sparkle toma una misteriosa droga que promete devolverle su juventud, aunque deberá cumplir estrictas reglas para conseguirlo.

2 de octubre: "Schumacher 94: Nace una leyenda"

"La primera victoria de Michael Schumacher en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 cobra vida con entrevistas personales y material de archivo de la legendaria temporada 1994".

6 de octubre: "Mojo Brookzz: I Know You Lying"

En su primer especial de Netflix, Mojo Brookzz, quien se roba el protagonismo, arremete contra parejas extravagantes, la salvaje cultura BBL y el gran regalo de salida del armario de su sobrina.

7 de octubre: ¿Quién es Martin Mull?

"Fue un comediante de fama mundial, pese a que la comedia no era su arte favorito. Descubre la verdadera pasión de Martin Mull en este documental repleto de estrellas".

13 de octubre: "TYSON"

"Este apasionante documental explora en cuatro episodios la explosiva vida de Mike Tyson, una de las figuras más temidas y fascinantes de la historia del deporte".

16 de octubre: Norm: La historia de Norm Macdonald

"Sumérgete en este documental surrealista sobre el maestro del humor ácido Norm Macdonald, cuya vida y carrera fueron intransigentes, pero a la vez llenas de contradicciones".

27 de octubre: "El de Matthew Perry"

"Esta serie documental narra el éxito en Hollywood, la defensa abierta de los derechos humanos y la trágica muerte de la querida estrella de "Friends", contada por su círculo más íntimo".