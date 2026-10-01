La película de Netflix del momento basada en hechos reales: Unabomber, el niño prodigio de Harvard sometido a duros experimentos psicológicos,

En cuestión de horas, el filme ya se convirtió en lo más visto de la plataforma en Argentina.

Netflix estrenó Unabomber , el thriller basado en hechos reales que reconstruye la transformación de Ted Kaczynski , un brillante estudiante y matemático formado en la prestigiosa universidad de Harvard , en el hombre detrás de una campaña de atentados con cartas bomba que durante años mantuvo en vilo al FBI .

Dirigida por Janus Metz y con J acob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley como protagonistas, la película se ubicó entre los títulos más vistos de la plataforma a nivel mundial, al sumar 16,4 millones de visualizaciones en sólo 96 horas.

La trama de Unabomber sigue a Ted Kaczynski en dos etapas. Una de ellas se desarrolla durante su juventud, cuando era un estudiante excepcional que ingresó a la Universidad de Harvard y posteriormente obtuvo un doctorado en Matemáticas en la Universidad de Michigan. En esos años también aparece Henry Murray, el psicólogo interpretado por Russell Crowe , quien participa en un experimento al que el joven fue sometido.

La otra línea temporal se concentra en el trabajo del FBI para descubrir quién estaba detrás de los atentados atribuidos a Unabomber, nombre utilizado por la agencia a partir de la expresión “University and Airline Bomber”. Shailene Woodley interpreta a Joanne Miller, una agente cuya investigación sobre los escritos del criminal ocupa un lugar central en la película. Después de abandonar su carrera académica, Kaczynski terminó viviendo aislado en una cabaña en Montana. Entre 1978 y 1995 envió 16 bombas dirigidas contra personas vinculadas principalmente con universidades, aerolíneas y empresas, en ataques que provocaron tres muertes y 23 heridos.

El caso llegó a un punto decisivo cuando el manifiesto del matemático aportó pistas sobre quién podía estar detrás de los atentados. Su hermano David Kaczynski y su cuñada reconocieron similitudes entre ese texto y escritos anteriores de Ted, información que contribuyó a que el FBI avanzara en la investigación. La producción incorpora los experimentos psicológicos de su juventud y los vincula con distintos momentos de su vida posterior, aunque esa relación forma parte de la construcción dramática de la película y no constituye, por sí misma, una explicación definitiva de sus crímenes.

La serie de Netflix que encabeza el Top 10

El club gastronómico encabeza el Top 10 de series en tendencia de Netflix en Argentina pocos días después de su estreno y se afirma como una de las novedades de septiembre en la plataforma. La miniserie neerlandesa, compuesta por siete episodios, coloca a Karen frente a un grupo de amigos adinerados cuya vida de cenas privadas, villas y privilegios queda alterada por un incendio fatal.

La serie de Netflix que encabeza el Top 10: tiene solo 7 capítulos y es imposible dejar de verla.

La producción llegó a Netflix el jueves 10 de septiembre y ganó lugar entre las preferencias locales con una combinación de drama, misterio y suspenso psicológico. El ranking de la plataforma se actualiza con frecuencia, pero la ficción logró ubicarse en la cima de las series más reproducidas en el país, según registros difundidos durante el fin de semana.

La historia comienza cuando Karen se muda con su familia a Bergen, una localidad de los Países Bajos, con la expectativa de empezar una etapa distinta. Allí conoce a un selecto grupo de parejas que la incorpora rápidamente a sus encuentros gastronómicos y a un estilo de vida signado por propiedades exclusivas, comidas extensas y vínculos estrechos. Desde afuera, los integrantes del llamado club gastronómico parecen sostener una amistad sólida. Comparten espacios privados y una rutina sin sobresaltos, aunque Karen percibe tensiones que no terminan de explicarse. Su condición de recién llegada le permite observar un mundo que parece cerrado para el resto de los habitantes de la ciudad.

La tranquilidad se rompe cuando una de las villas del grupo se incendia. En el hecho muere Evert, uno de los amigos, mientras que su esposa y sus hijos logran escapar. La muerte de Evert abre una cadena de sospechas sobre los secretos que sostiene cada pareja y obliga a Karen a revisar todo lo que creía saber sobre sus nuevos vínculos. La investigación alrededor del siniestro atraviesa el relato y modifica la relación entre los personajes. Karen empieza a advertir contradicciones, silencios y versiones que no coinciden. La cercanía que el grupo había exhibido en las cenas comienza a desarmarse a medida que surgen interrogantes sobre aquella noche.