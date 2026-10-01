Para aquellos que siguen el calendario de las fases de la luna para renovar el look, aquí lo tienen disponible.

Calendario lunar de octubre: las fechas que tenés que conocer antes de cortarte el pelo.

Como en el inicio de cada mes, el calendario lunar vuelve a ocupar un lugar entre quienes eligen la fecha para cortarse el pelo siguiendo las distintas fases de la Luna .

Durante octubre de 2026, el ciclo tendrá cuatro momentos principales: cuarto menguante el 3, Luna nueva el 10, cuarto creciente el 18 y Luna llena el 26.

Dentro de las creencias vinculadas con el calendario lunar, cada etapa se relaciona con distintos objetivos para el cabello. El mes comienza con la Luna en fase menguante y tendrá su primer cambio importante el sábado 3 de octubre, cuando se produzca el cuarto menguante. Una semana después llegará la Luna nueva, el sábado 10. Luego, el domingo 18 será el turno del cuarto creciente y el lunes 26 se producirá la Luna llena.

Para quienes siguen estas tradiciones, conocer las fechas permite elegir el momento del corte según el objetivo buscado. La idea central es que las fases crecientes y menguantes tendrían diferentes significados dentro de estas prácticas.

Según las creencias populares asociadas al calendario lunar, las fechas pueden elegirse de acuerdo con el resultado que se espera conseguir. No se trata de una recomendación médica ni de una regla comprobada, sino de una práctica basada en la interpretación de los ciclos lunares.

Cuándo cortarse el pelo de acuerdo al objetivo de cada uno

Para favorecer el crecimiento: se suelen elegir días de Luna creciente.

Para mantener el corte durante más tiempo: algunas tradiciones prefieren la Luna menguante.

Para renovar el look: la Luna nueva suele asociarse con comienzos y cambios.

Para quienes siguen el ciclo lunar: pueden tomar como referencia las fechas de cada fase.

El cuarto menguante será el 3 de octubre, mientras que la Luna nueva llegará el 10. Después, el cuarto creciente tendrá lugar el 18 y la Luna llena será el 26 de octubre. Así, octubre ofrece distintas alternativas para quienes acostumbran organizar su visita a la peluquería según la fase del satélite natural. La elección dependerá de la creencia que siga cada persona y del objetivo que busque con el corte.

La Luna llena de septiembre podrá observarse desde el anochecer del sábado.

Es importante diferenciar estas tradiciones de los datos astronómicos: las fases de la Luna sí pueden determinarse con precisión, pero la idea de que una determinada fase haga crecer el cabello más rápido o lo fortalezca pertenece al terreno de las creencias populares y no está científicamente comprobada.

Se viene un Mercurio retrógrado muy extenso y estos 6 signos serán los más afectados

Los 6 signos del zodíaco más afectados por el próximo Mercurio retrógrado, que tendrá lugar entre fines de octubre y principios de noviembre de 2026, serán:

Aries

Géminis

Cáncer

Virgo

Libra

Capricornio

Para los arianos, la energía de este período podría traducirse en una mayor necesidad de controlar los impulsos. Por ello es que las decisiones rápidas podrían requerir una segunda mirada antes de convertirse en resoluciones definitivas. En el caso de Géminis, el Mercurio retrógrado podría influir principalmente en la comunicación. Así, mensajes malinterpretados, conversaciones inconclusas o vínculos que habían quedado en pausa podrían recuperar protagonismo.

En tanto, para las personas nacidas bajo el signo de Cáncer -tan ligadas a los sentimientos familiares- algunos recuerdos podrían ocupar más espacio, generando la necesidad de procesar sentimientos que habían sido postergados. Por su parte, los virginianos podrían experimentar que es preciso reordenar diferentes aspectos de su vida. Así, y luego de analizar detenidamente cada situación, podrían introducir variantes en aquellos planes que no avanzaron como esperaban y establecer nuevas prioridades.

En el caso de Libra, el Mercurio retrógrado puede influenciarlo de un modo más profundo, en un período en el que podría replantearse algunos vínculos significativos y qué situaciones ya no está dispuesto a sostener. Capricornio podría atravesar un proceso similar al de Virgo, pero más enfocado en las metas personales y profesionales. Así, este tiempo podría ser útil para evaluar si los esfuerzos realizados durante los últimos meses conducen realmente hacia los objetivos que se había fijado.