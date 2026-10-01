¡Sorpresivo! Jimena Barón se bajó del jurado en "Es mi sueño": los detalles de su salida

Jimena Barón dejó Es mi sueño, el ciclo conducido por Guido Kacza, y ya tiene reemplazante: los motivos de su salida .

La segunda temporada de Es mi sueño , el reality de canto de El Trece conducido por Guido Kaczka , atraviesa un inesperado cambio entre los integrantes de su jurado . Una de las figuras que había acompañado al ciclo desde sus comienzos tomó una decisión que obligó a la producción a buscar rápidamente una alternativa .

La información fue revelada por Majo Martino. Según explicó la panelista, la determinación de Jimena Barón de abandonar el reality estaría relacionada principalmente con otros compromisos laborales que actualmente ocupan gran parte de su agenda.

De acuerdo con lo informado en el programa de América TV, inicialmente existía la posibilidad de que la actriz y cantante se tomara un tiempo y pudiera regresar posteriormente, siempre que El Trece aceptara esa alternativa. Sin embargo, finalmente fue la propia Jimena Barón quien decidió comunicar su salida definitiva de Es mi sueño.

Luego de que comenzaran a circular distintas versiones, quedó descartada la posibilidad de que hubiera existido algún conflicto personal entre la artista y sus compañeros del jurado. De todos modos, Majo Martino deslizó otra posibilidad y aseguró que "podrían haber existido diferencias económicas".

En paralelo, Barón atraviesa un importante momento profesional. Actualmente participa de las grabaciones de una serie de Netflix en la que comparte elenco con Luciano Castro, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana. Este nuevo proyecto le demanda una importante cantidad de tiempo y los horarios de rodaje terminaron superponiéndose con los del reality musical.

Quién reemplazará a Jimena en Es mi sueño

Ante la salida de Jimena Barón, la producción tuvo que moverse rápidamente para encontrar a una nueva integrante para el jurado. Finalmente, desde El Trece eligieron a Ángela Leiva para ocupar su lugar. La cantante ya había participado como jurado rotativa del programa, pero ahora asumirá el puesto de manera definitiva, al menos por el momento.

En diálogo con Sálvese quien pueda, Ángela Leiva habló sobre su regreso al ciclo y se mostró entusiasmada con la posibilidad de continuar en pantalla: “Estoy instalada. No me sacan más. Estoy muy feliz. Vine con el serrucho, me parece".

Además, la artista se refirió a la salida de Jimena Barón y destacó su presente profesional: "Ella está laburando mucho y me hice un lugarcito para estar porque siento que a la gente le gusta verme en la tele y a mí también”. Por último, Leiva explicó que su permanencia en Es mi sueño estará condicionada por sus propios compromisos laborales: “Me quedo hasta donde me dé la agenda. Compartimos con Jimena y es bárbara. La felicito por todo lo que está haciendo”.