Se viene un Mercurio retrógrado muy extenso y estos 6 signos serán los más afectados: así hay que prepararse de antemano

Según la astrología, estos 6 signos serán los más afectados por el próximo Mercurio retrógrado . ¿De quiénes se trata?

El fenómeno de Mercurio retrógrado ocurre entre tres y cuatro veces por año y se prolonga en cada ocasión a lo largo de tres semanas. Entre el 24 de octubre y el 13 de noviembre de 2026 estaremos en Mercurio retrógrado . Y, según la astrología, estos 6 signos serán los más afectados por el próximo Mercurio retrógrado . ¿De quiénes se trata?

Es sabido que Mercurio es el planeta de la comunicación y, si este está retrogradando, puede suponer que existan dificultades en las comunicaciones, los transportes y la tecnología.

Los 6 signos del zodíaco más afectados por el próximo Mercurio retrógrado , que tendrá lugar entre fines de octubre y principios de noviembre de 2026, serán:

Entre el 24 de octubre y el 13 de noviembre de 2026 estaremos en Mercurio retrógrado.

Aries.

Géminis.

Cáncer.

Virgo.

Libra.

Capricornio.

Es habitual que podamos observar al planeta Mercurio moverse en el cielo de derecha a izquierda. Pero, cuando Mercurio está retrógrado, lo vemos retroceder. Pero lo cierto es que este aparentemente movimiento hacia atrás sucede porque la Tierra y Mercurio orbitan alrededor del sol a diferentes velocidades. De acuerdo a este fenómeno de ilusión óptica, puede producirse un desajuste energético para quienes sienten las vibras de ese tránsito planetario.

¿Por qué Mercurio retrógrado podría afectar principalmente a estos signos? Como mencionamos más arriba, Mercurio está vinculado con las comunicaciones, la tecnología, los viajes y también con los pensamientos lógicos. Es por ello que durante el Mercurio retrógrado puedan presentarse situaciones como vuelos cancelados, que actuemos precipitadamente o sin emplear la lógica.

¿Por qué Mercurio retrógrado afectará a Aries, Géminis, Cáncer, Virgo, Libra y Capricornio?

Para los arianos, la energía de este período podría traducirse en una mayor necesidad de controlar los impulsos. Por ello es que las decisiones rápidas podrían requerir una segunda mirada antes de convertirse en resoluciones definitivas.

En el caso de Géminis, el Mercurio retrógrado podría influir principalmente en la comunicación. Así, mensajes malinterpretados, conversaciones inconclusas o vínculos que habían quedado en pausa podrían recuperar protagonismo.

En tanto, para las personas nacidas bajo el signo de Cáncer -tan ligadas a los sentimientos familiares- algunos recuerdos podrían ocupar más espacio, generando la necesidad de procesar sentimientos que habían sido postergados.

Por su parte, los virginianos podrían experimentar que es preciso reordenar diferentes aspectos de su vida. Así, y luego de analizar detenidamente cada situación, podrían introducir variantes en aquellos planes que no avanzaron como esperaban y establecer nuevas prioridades.

En el caso de Géminis, el Mercurio retrógrado podría influir principalmente en la comunicación.

En el caso de Libra, el Mercurio retrógrado puede influenciarlo de un modo más profundo, en un período en el que podría replantearse algunos vínculos significativos y qué situaciones ya no está dispuesto a sostener.

Capricornio podría atravesar un proceso similar al de Virgo, pero más enfocado en las metas personales y profesionales. Así, este tiempo podría ser útil para evaluar si los esfuerzos realizados durante los últimos meses conducen realmente hacia los objetivos que se había fijado.