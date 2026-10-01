La ex Gran Hermano fue explosiva al hablar sobre el motivo por el que se enemistó con su excompañera de reality.

Llenó la olla: Coty Romero rompió el silencio tras el escándalo con Romina Uhrig y contó que estuvo con sus 2 ex

Coty Romero estalló en furia. No se guardó nada cuando le preguntaron por Romina Uhrig , la ex Gran Hermano con la que compartió edición durante 2022/23, tan solo un día de dar a conocer el verdadero motivo por el que se fue del stream de Telefe.

Durante su participación en el programa Después que Todos, el stream de la plataforma Resumido, contó que el canal de las pelotitas fue contundente con ella y le prohibieron terminantemente hablar de la exfuncionaria. En ese contexto se animó a contar detalles sobre los motivos por los cuales no quedaron bien entre ellas.

En su relato, reveló que Romina estuvo con sus dos parejas: Alexis "El Conejo" Quiroga y Nacho Castañares , otros dos participantes con los que compartió edición. En su relato dejó en claro el origen de su problema con la Romina.

Coty Romero y Nacho Castañares

“Ella conoce a mis ex parejas porque estuvo con ambos. Estuvo con El Conejo cuando estaba conmigo y estuvo con Nacho antes de que él esté conmigo, obviamente”, lanzó sin escrúpulos, dando a conocer dos situaciones que no se conocían.

“¿Te hizo cornuda? ¿El Conejo te metió los cuernos con Romina?”, le consultó Ferbo, a lo que Coty respondió: “Sí, sí. Eso fue lo que yo había contado. Yo nunca hablé mal de ella, simplemente conté algo que hizo y si eso te hizo quedar mal es porque accionaste mal vos”.

“Hace un tiempito ella subió diciendo que se había quedado sin trabajo en Telefe. Antes de que empiece Gran Hermano. Pero es raro con esta gente”, contó haciendo alusión a que Uhrig volvió a trabajar al canal.

Cabe recordar que Romina mantiene una relación amorosa con el productor del reconocido canal Martín Borillo.

Cuadro muy delicado: volvieron a internar a Denisse de Gran Hermano, bajaron las plaquetas otra vez y le harán una punción de médula

Hace algunos meses que Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, atraviesa un presente complejo en su vida personal. La aparición de un problema de salud que es complejo, según las palabras de su novio Bautista Mascia, la obligó a someterse a un proceso médico especial y empezar a lidiar diariamente con esta situación.

Luego de semanas duras tratando de detectar el problema, la exGH había sufrido una mejora que la había sacado de la internación. Pero, luego de esa mejora, la propia Denisse se encargó de contar en las redes sociales que sufrió una recaída.

"Es compleja la situación": la angustia de Bautista Mascia al hablar de la salud de Denisse González

"Es compleja la situación": la angustia de Bautista Mascia al hablar de la salud de Denisse González

Qué dijo Denisse sobre su situación

"Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula", confesó en sus redes sociales donde le informa a sus seguidores cada paso de su estado de salud.

En su comunicado a través de un video, agregó: "Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos".

En medio de esta etapa nueva donde le toca afrontar esta situación de salud, mostró su fortaleza para continuar con el proceso para investigar con detalles el problema: "Y bueno, en eso estamos… En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. No queda otra que seguir!".

Qué dijo en un escrito en sus historias

“Ayer mis plaquetas volvieron a bajar a 6.000. Mi cuerpo no está respondiendo a algunos tratamientos, así que tuvieron que internarme nuevamente. Por suerte, ya lograron sacarme del estado de riesgo y ahora me van a realizar una punción de médula para seguir investigando”, dijo.

Luego, sumó: “Sé que esto va para largo, pero mientras tanto sigo viviendo mi vida, trabajando y haciendo lo que me gusta. Me toca aprender a convivir con esta enfermedad sin dejar que mi vida gire únicamente alrededor de ella”.