La exmodelo recordó un escándalo que tuvo fuerza hace algunos años. Cuál es la polémica que desató.

Daniela Cardone le puso "China Suárez" a una de sus gatas y reavivó las versiones del vínculo con Gonzalo Heredia

En el mundo del espectáculo nadie olvida situaciones polémicas que existieron en el tiempo. Más si se trata de desamor, engaños, o polémicas que llegaron a quebrar relaciones amistosas entre diferentes figuras. En las últimas horas una situación particular que involucró a Daniela Cardone reavivó una nueva situación escandalosa que protagonizaron Eugenia "La China" Suárez y Gonzalo Heredia hace poco más de seis años.

La actriz llevó a sus gatos a un spa felino para que puedan tener cuatro noches de tranquilidad, lo que generó una atención especial. No por la práctica que cada vez se instala más en la sociedad, sino porque al momento de presentar a los animales se conocieron los nombres de los gatos. Sorpresivamente, hubo uno que removió escombros de una situación polémica.

"Hace tres años Daniela Cordone ya había confiado en Espacio Gatos para cuidar a sus 6 gatos. Esta vez, volvió con sus gatitas Keira y China Suárez , que vinieron a pasar 4 noches con nosotros. Keira tiene 18 años, y la China 11", presentó en un video la empresa que se dedica al cuidado de los animales. Lo sorpresivo de ello fue que lleva el nombre de la actriz que se vio envuelta en distintos escándalos amorosos y que, en la actualidad, mantiene una relación con Mauro Icardi.

Esta elección del nombre recordó una polémica de 2019, cuando la China fue vinculada amorosamente con Gonzalo Heredia mientras realizaban la novela Argentina Tierra de Amor y Venganza. El actor, involucrado en el rumor que fue desactivado, es marido de Brenda Gandini, hija de Cardone.

El proceso al que asistieron las gatas

"Cada una se hospedó en su propia suite privada con sus rutinas y sus cuidados. Keira mantuvo su alimentación habitual con carne picada mientras que China disfrutó su lata diaria de recovery. Y como corresponde a dos señoras de la casa, camita, mantita, solcito, balcón y mucho descanso", contaron.

Luego, agregaron: "Así compartimos una nueva estadía juntos respetando los tiempos y las necesidades de cada una. Gracias Daniela por volver a confiar en nosotros, por tu calidez y por compartir este ratito tan lindo con todo el equipo. Nos encantó volver a recibirlas".