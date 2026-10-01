Otra vez Pestañela: se le explotó la salchicha y denunció que estaba vencida

Pestañela, ex Gran Hermano, no dudó en compartir una insólita situación en sus redes sociales. El hecho se hizo viral tras el reclamo que hizo.

Daniela Celis , conocida popularmente como "Pestañela" , se volvió viral tras vivir un episodio particular cuando quiso cocinar unos panchos. La ex Gran Hermano (2022) contó en su programa de streaming que es fanática de comer un pancho en la calle, pero que intentó hacerlo en su casa y todo fue frustración.

La influencer contó que no tenía idea el tiempo de cocción de las salchichas, y que las dejó en el agua más tiempo del que debía y se explotaron. Esto hizo que creyera que estaban vencidas y no dudó en ir al supermercado a quejarse.

“No sabía que las salchichas se cocinaban solo dos minutos, y cuando fui a buscarlas, estaban todas explotadas, y dije ‘están vencidas, me cag...’ y fui enojada a reclamar al mercadito”, relató al aire generando risas entre los participantes.

La situación se tornó más graciosa cuando contó la reacción que tuvo la empleada del local. “Les mostré una foto y me dijeron que estaban pasadas. ¿Cómo que están pasadas? ¡Vendemelas en forma no pasadas!“, agregó.

Pestañela volvió a llamar la atención con sus uñas.

Daniela Celis se quebró en llanto por el trabajo de sus sueños: "Manifiesten y proyecten siempre"

Daniela Celis vive un momento de felicidad con su aparición artística en la reconocida obra teatral Sex, que conduce José María Muscari, en la que brilló en cada una de sus apariciones, desde su debut que dejó momentos hot hasta el pasado sábado, día que le pondría fin a su participación según lo acordado. Sin embargo, en sus redes sociales lanzó una noticia 'bomba' que generó sorpresa.

“Paso a darles un mensaje y para compartirles mi alegría y mi experiencia. Cuando quieran algo, manifiesten, proyéctenlo, pídanlo con el corazón, manden mensajes, toquen puertas, porque nada es imposible”, dijo Daniela sobre su participación en la obra, con los ojos empezando a mostrar algunas lágrimas.

Luego, Pestañela contó cómo afrontó el final del proyecto: "Ayer fue mi último sábado de agosto. ¿Qué iba a hacer? Estuve toda la semana como... duelando este fin de proyecto, porque los proyectos empiezan y terminan”.

Pero luego, sorprendió con una noticia más que feliz para ella: “Y ayer me entero de que voy a seguir. No lo puedo creer. No lo puedo creer, te juro. Me lloré todo con la noticia, me lloré todo en casa sola”.

"Yo ahora lo fui a ver hace cuatro años. Hace cuatro años, y cuando lo vi, dije: ‘¡Wow, qué locura! Quiero ser parte, quiero estar’”, dijo sobre su deseo temprano de ser parte de una obra que brilla en la cartelera teatral.

A sabiendas que continuará arriba del escenario con la obra, soltó como moraleja: "Quiero mostrar que nada es imposible, chicos. ¡Y seguimos!”.