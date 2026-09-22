La explicación de por qué la tripulante de la Fragata Libertad "desapareció" en vivo en plena entrevista

Una tripulante de la Armada fue entrevistada por TN y se volvió viral por "desaparecer" en vivo. Qué fue lo que sucedió realmente.

El momento generó varias especulaciones como una falla en la Matrix, un efecto digital y hasta hablaron de un fantasma.

En las últimas horas se viralizó un video de una entrevista realizada por un canal de televisión argentino, donde una mujer desapareció en vivo . Todo ocurrió durante una transmisión del equipo de TN por la llegada de la Fragata Libertad. El registro no fue editado ni generado con Inteligencia Artificial, y ahora - luego de varias especulaciones- todo tuvo su explicación.

El momento generó cientos de comentarios en redes sociales, incluso algunos internautas hablaron de una falla en la Matrix, otros aseguraron que se trataba de un efecto digital y hasta hablaron de un fantasma. Las imágenes se viralizaron.

Tras la repercusión, Guillermo Lobo volvió a hablar del tema y dijo que "cuando surge este viral, yo llamo a la Armada para decirles si me podrían ubicar a la oficial que yo entrevisté, me dijeron no tenemos ni idea".

Luego de varias horas de dudas, se conoció que se trataba de Loreley Beratz, odontóloga e integrante de la Armada. "Me quedé en proa, estuvo por ahí caminando, fui muy fugaz, muy rápida", dijo Loreley. "Si, desaparecí", afirmó en una siguiente entrevista.

Tras varias interrogantes durante el fin de semana, resulta que la explicación se relaciona con el encuadre de la cámara.

El efecto visual que se hizo viral en redes sociales

Tras cientos de especulaciones durante el domingo y el lunes, finalmente todo tuvo su explicación lógica. De acuerdo a lo informado por TN, el formato en el que se mostró en vivo genera un plano partido, lo que dejó fuera de cámara el movimiento de Loreley después de la entrevista.

El crudo del móvil pasó al formato 16:9 y ahí sí se ve a la tripulante alejándose, lo que al aire no se vio por estar cortado a 1:1.

"Como yo estaba terminando la nota, vi de reojo a dos guardias de la Marina y giré, pero no la vi pasar por delante mío", comentó el periodista Lobo en Arriba Argentinos (eltrece).

"No fue editado ni tiene IA"

Lobo admitió que el video lo sorprendió tanto como a quienes lo vieron en las redes. Incluso contó que, después de observarlo, llegó a preguntarse si había imaginado la entrevista. “Lo que sí podemos decir es que no fue ni editado ni tiene IA; ese video que ustedes ven es así”, aclararon desde el estudio.

También revisaron la nómina de tripulantes de la Fragata Libertad. "Cuando surge este viral, yo llamo a la Armada para decirles si me podrían ubicar a la oficial que yo entrevisté, me dijeron no tenemos ni idea", dijo el periodista.

Asimismo, relató "Y después me dijeron que si, que era la oficial odontóloga, y siendo las 21.30 horas, no tenía novedad, me dijeron que no la podían ubicar, pero que estaba de guardia".

La teniente apareció finalmente este lunes en el streaming de TN, junto al periodista, allí en medio de las bromas, contaron lo que sucedió realmente. "Me quedé en proa, estuvo por ahí caminando, fui muy fugaz, muy rápida", dijo Loreley. "Si, desaparecí", afirmó entre risas.

"Estaba de guardia ayer, custodiando el buque y cumpliendo el servicio", dijo. Y contó que a su familia le divirtió mucho la repercusión y especulaciones.