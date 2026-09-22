Una mujer chocó contra dos autos estacionados y volcó: todo lo que encontró la policía en su vehículo

El violento accidente ocurrió frente a una escuela y la conductora fue trasladada al hospital. Qué fue lo que sucedió.

. Según información del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de la Policía de la Ciudad, el siniestro involucró a tres vehículos.

Un violento accidente se registró este martes por la mañana, y tuvo como protagonista a una mujer de 34 años, quien terminó chocando y con su auto volcado con las ruedas hacia arriba.

Fuentes policiales confirmaron que la conductora de 34 años del Honda Fit fue trasladada al Hospital Grierson luego de chocar contra dos vehículos estacionados en la calle Larrazábal al 3100, a la altura de la intersección con Crisóstomo Álvarez, en Villa Lugano.

Todo ocurrió frente a una escuela . Según información del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de la Policía de la Ciudad, el siniestro involucró a tres vehículos.

La conductora del Honda Fit colisionó contra un Renault Laguna y una Volkswagen Saveiro, que estaban estacionados y no tenían ocupantes, mientras que su auto terminó volcando con las ruedas hacia arriba.

Integrantes de Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar, y en la vía pública se observan dos vehículos estacionados con impactos en la carrocería y restos de cristales sobre el asfalto.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la conductora logró salir del vehículo por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de asistencia. Luego fue derivada al Hospital Grierson con politraumatismos.

Qué encontró la policía en el auto de la conductora

Tras el traslado de la mujer al hospital, los efectivos policiales inspeccionaron el auto volcado, donde encontraron al menos una botella de champagne, vasos descartables y latas de bebidas energizantes.

Según publicó Infobae, algunos testigos aseguraron que la conductora “estaba alterada”, discutió con personal del SAME y con el dueño de uno de los autos chocados.

"Aparentemente, la chica habría festejado el Día de la Primavera de manera muy particular. Lo bueno es que no pasó nada”, declaró Gustavo, dueño del Renault Laguna. “No se podía hablar con ella, estaba muy alterada, se la agarró con los policías y me insultó un poquito, así que muy bien no estaba. A esta chica habría que sacarle el registro”, señaló.

Estaba por jubilarse, volcó en una rotonda y murió en el mismo hospital donde trabajaba

Una mujer de 59 años falleció tras el vuelco del vehículo que viajaba por la Ruta Nacional 3, en cercanías de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut.

La víctima fue identificada como Silvia Perfetti y era una auxiliar técnica del sector de Rayos del Hospital Zonal Andrés Ísola, de Puerto Madryn.

Tragedia en la Ruta 3: estaba por jubilarse, volcó en una rotonda y murió en el mismo hospital donde trabajaba.

El accidente se produjo en la rotonda que conecta la Ruta 3 con la Ruta Provincial 4, al lado del Aeropuerto Internacional El Tehuelche, durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre, alrededor de las 3.40.

El vehículo era conducido por el esposo de la mujer fallecida, un hombre de 60 años que, de acuerdo con lo que se informó hasta el momento, no habría sufrido lesiones que pudieran poner en riesgo su vida.

La pareja viajaba en una Ford Ranger. En inmediaciones de la rotonda del acceso norte a Puerto Madryn. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del vehículo y volcó.