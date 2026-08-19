Ya pasó el eclipse solar y esta es la energía que abrió para cada signo del zodíaco: renovación por 6 meses

El fenómeno astrológico dio comienzo a un proceso de renovación que se extenderá por seis meses . Las predicciones para cada signo .

El pasado 12 de agosto tuvo lugar uno de los eventos astrológicos más importantes del año: el eclipse solar de Leo . Pero este fenómeno no fue algo efímero, sino que dio comienzo a un proceso de renovación que se extenderá por seis meses, específicamente hasta la Luna llena en Leo del 1° de febrero de 2027.

En la astrología , el eclipse de Sol actúa como un "nuevo comienzo" forzado: algo se reinicia, a menudo con una sacudida. Sin embargo, esto no quiere decir que todo suceda el mismo día del evento. Lo que empezó a moverse alrededor del 12 de agosto puede tomar diferentes formas durante los próximos meses.

Una vez pasado el eclipse, empieza otra etapa: bajar a tierra lo que se movió internamente y observar qué decisiones, vínculos, proyectos o cambios empiezan a tomar forma. También invitaba a recuperar una parte propia que había quedado en pausa.

El eclipse marcó un "nuevo inicio" para todos los signos.

Qué energías abrió el eclipse solar en cada signo

El eclipse solar en Leo atraviesa a todos los signos, aunque cada uno puede experimentarlo en un área diferente. A continuación, las predicciones para cada uno de ellos:

Aries

El eclipse activa la zona de creatividad, romance, placer y expresión personal. En los próximos meses, el desafío será darle más espacio al disfrute y a la capacidad de crear. En los vínculos puede aparecer cierta fricción entre lo que uno quiere y lo que la otra persona espera. Será importante expresarse desde el deseo y no desde la necesidad de aprobación.

Tauro

El fenómeno abre movimiento en la zona del hogar, la familia y las raíces. Los próximos meses pueden ayudar a construir una sensación de estabilidad diferente. La clave será revisar dónde y con quién se quiere echar raíces.

Géminis

El evento activa la comunicación, el aprendizaje, el entorno cercano y las ideas. También puede ser un buen momento para poner en palabras algo que se venía pensando hace tiempo. Confiar en tu voz y darle lugar a los pensamientos nuevos.

Cáncer

El movimiento llega a la zona de recursos, dinero y valor personal. Después del eclipse, puede aparecer una oportunidad para pedir algo que se considera justo, mejorar los ingresos o dejar de minimizar las capacidades de uno. Es importante dejar de subestimar lo que uno genera.

Leo

Lo que empezó con el eclipse, ahora puede desplegarse durante los próximos seis meses. Revisar de dónde viene la necesidad de reconocimiento y recuperar una identidad que no dependa tanto de la mirada de los demás. Después de un tiempo acompañando procesos ajenos, empieza una etapa de regreso a uno mismo.

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Virgo

La energía de los próximos meses puede sentirse menos visible hacia afuera y más intensa puertas adentro. No todo necesita una explicación inmediata ni una solución. Algunas cosas simplemente necesitan tiempo para acomodarse. La clave será bajar la exigencia y permitirte cerrar lo que ya cumplió su ciclo.

Libra

El eclipse mueve la zona de amistades, grupos y proyectos compartidos. En los próximos meses puede cambiar la manera en que se vincula con determinados grupos o incluso aparecer nuevos espacios donde sentirte más representada. También puede haber cierta tensión en una amistad o proyecto. Es importante elegir mejor las personas y los proyectos a los que les das tu tiempo.

Escorpio

El fenómeno activa todo lo relacionado con la profesión, la carrera y la imagen pública. Después de este movimiento, algo en la vida laboral puede empezar a pedir un cambio. La clave será dejar de esconder el talento detrás del trabajo silencioso y aceptar una posición de mayor visibilidad.

El eclipse en Leo marca el inicio de un proceso de renovación.

Sagitario

El eclipse toca la zona de los viajes, los estudios, las creencias y la expansión personal. Los próximos meses pueden traer una experiencia que obligue a cuestionar alguna certeza que se daba por sentada. La clave: permitirse cambiar de perspectiva.

Capricornio

El evento activa lo relacionado con la intimidad, la transformación y los recursos compartidos. Puede ser un buen momento para revisar acuerdos o renegociar algo dentro de un vínculo. Será importante ordenar lo que se comparte con otros para recuperar mayor libertad.

Acuario

El eclipse potencia los vínculos, las parejas y las sociedades. Durante los próximos meses pueden transformarse relaciones importantes. La clave pasará por revisar qué relaciones acompañan a la persona en la que cada acuariano se está convirtiendo.

Piscis

El evento activa todo lo relacionado con la rutina, el trabajo cotidiano y los hábitos. Después de este movimiento, puede resultar más evidente qué cosas del día a día te dan energía y cuáles la quitan. Será importante ordenar lo cotidiano para cuidar mejor la energía.