Dos animales llevan unos 20 días circulando por una calle del barrio. Un vecino asegura que hubo maniobras peligrosas y amenazas cuando intentó intervenir.

Caballos sueltos en Valentina Sur y una amenaza de muerte: el reclamo de un vecino.

La presencia de dos caballos sueltos en una calle de Valentina Sur Rural generó preocupación entre vecinos por el riesgo que representan para quienes circulan por el sector. Los animales permanecen durante buena parte del día sobre el pavimento y, en los últimos días, también fueron vistos durante la noche.

El reclamo fue realizado por Alejandro, un vecino del sector, quien contó que los caballos suelen encontrarse sobre calle Futaleufú , aproximadamente 300 metros después del cruce con Viedma, en dirección hacia el río. Según explicó, la situación se mantiene desde hace unos 20 días y ya obligó a distintos conductores a realizar maniobras para esquivarlos.

El lugar donde aparecen los animales no es una zona aislada. Futaleufú es una arteria que fue pavimentada a comienzos de este año y actualmente registra circulación de distintos tipos de vehículos durante buena parte de la jornada. Alejandro explicó que por ese sector pasan camiones que transportan áridos y que también circula una línea de colectivos que conecta con Balsa Las Perlas. A esto se suma el tránsito habitual de autos, motos y otros vehículos.

Según relató, los caballos permanecen muchas horas sobre la calle y los conductores deben advertir su presencia y esquivarlos. Durante la última semana, además, comenzaron a aparecer también durante la noche, cuando la visibilidad es menor y el riesgo de un choque aumenta.

"Todo el mundo los ve, todo el mundo los vio y todo el mundo los ha estado esquivando", sostuvo el vecino al describir la situación, en diálogo con LU5.

Ante la reiteración del problema, Alejandro contó que tanto él como otro vecino se comunicaron en cuatro oportunidades con el 911 para advertir sobre la presencia de los animales.

En el cuarto llamado, según explicó, se acercó un móvil policial al lugar. El vecino indicó a los efectivos dónde podría encontrarse la propiedad desde la que, de acuerdo con lo que conocen algunos residentes del sector, saldrían los caballos.

Sin embargo, aseguró que pocos minutos después de la intervención los animales volvieron a encontrarse nuevamente en la vía pública. "Yo no sé cuál fue el fruto de esa intervención", expresó Alejandro, aunque remarcó que considera que no puede asumir tareas que corresponden a otras personas o autoridades.

El cruce con quien dijo ser el dueño

El momento más tenso ocurrió este martes. Según relató Alejandro, alrededor de las 8:30 vio a un hombre acercarse a los caballos y llevárselos en dirección al sector donde, de acuerdo con lo que saben algunos vecinos, estarían vinculados los animales.

Ante esa situación, decidió acercarse y preguntarle si los caballos eran de su propiedad. El hombre respondió que sí.

Alejandro le pidió entonces que tomara medidas para evitar que los animales continuaran sueltos y le planteó el riesgo que representa su presencia sobre una calle transitada.

Según el relato del vecino, la respuesta fue agresiva. El hombre habría reaccionado con amenazas y le habría dicho que, si ocurría un accidente y moría un animal, "la cosa iba a terminar ahí".

La situación, que se produjo en plena vía pública y frente al paso de vecinos, motociclistas y otros conductores, escaló rápidamente.

Amenazas y una persecución

Alejandro contó que, durante la discusión, el hombre llevó una de sus manos hacia atrás, a la altura de la cintura. El vecino aseguró que no pudo determinar si llevaba algún elemento y que, ante esa situación, decidió alejarse.

Según su relato, el hombre comenzó a correr detrás de él mientras le gritaba amenazas de muerte y expresiones violentas. La persecución se habría extendido durante unos 50 o 60 metros.

Alejandro explicó que decidió correr también para tomar distancia y evitar cualquier contacto físico, ya que no sabía si el hombre tenía algún elemento en la cintura. "Me empezó a correr gritándome que me iba a matar, que me iba a cortar en pedazos y que me iba a hacer varios tajos", relató.

Finalmente, el hombre dejó de perseguirlo y continuó caminando mientras, según el vecino, seguía lanzándole amenazas.

La situación plantea dos problemas diferentes pero relacionados. Por un lado, la presencia reiterada de los caballos en una calle con tránsito de camiones, colectivos, autos y motos. Por otro, el episodio de amenazas que el vecino asegura haber sufrido cuando intentó hablar con quien se identificó como propietario de los animales.

Mientras tanto, los dos caballos continúan siendo vistos en el sector de Valentina Sur Rural. Para los vecinos que circulan diariamente por Futaleufú, el temor es que la próxima maniobra para esquivarlos no termine solamente en un susto y que una situación que lleva varias semanas termine provocando un accidente.