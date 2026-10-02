El BPN aceptó limitar al 20% el descuento del sueldo de una docente tras el reclamo judicial

Se trataba de una maestra quien se quedó sin haberes dos meses. Sus abogados aseguraron que el caso puede marcar un antecedente para otros trabajadores.

El conflicto que comenzó cuando una docente de Centenario fue al cajero automático y descubrió que no podía disponer de su sueldo tuvo ahora un nuevo capítulo en la Justicia neuquina. Después de la medida que había ordenado a l Banco Provincia del Neuquén (BPN) abstenerse de realizar descuentos sobre los haberes de la trabajadora, el banco finalmente aceptó el planteo de la mujer y se comprometió a limitar las retenciones al 20% de su salario.

El acuerdo fue alcanzado en una audiencia realizada el viernes pasado y posteriormente homologado por la jueza María Guadalupe Losad a, quien interviene en la causa. De esta manera, la trabajadora podrá disponer del 80% de sus haberes y la deuda que mantenía con la entidad será refinanciada con los intereses que correspondan.

El caso había llegado a la Justicia luego de que la docente , empleada estatal y afiliada a ATEN , se encontrara con que el banco había retenido la totalidad de su sueldo. En la primera presentación judicial, sus abogados habían planteado que esa situación le impedía cubrir sus necesidades básicas y que la retención afectaba directamente el carácter alimentario de su salario.

Claudio Espinoza

En agosto, cuando intentó retirar el dinero depositado por el Consejo Provincial de Educación (CPE), el cajero automático le indicó que la cuenta no estaba habilitada. Según se había informado en aquella oportunidad, tampoco podía realizar transferencias ni utilizar los fondos a través de aplicaciones de pago. Sus abogados sostuvieron entonces que se trataba de una situación especialmente grave porque la mujer tenía a su cargo el cuidado de su madre, quien padece demencia senil y requiere asistencia permanente.

La Justicia había intervenido de manera urgente y ordenado al BPN abstenerse de efectuar descuentos o retenciones sobre la cuenta de la trabajadora. En ese momento, el Poder Judicial había aclarado que aquella resolución no implicaba todavía una decisión sobre el fondo de la controversia ni establecía, de manera general, la inembargabilidad de las cuentas sueldo. Se trataba de una medida interina destinada a proteger a la trabajadora mientras avanzaba el proceso.

El acuerdo y el límite del 20%

Mariano Mansilla, uno de los abogados que representa a la docente, explicó a LM Neuquén que después de aquella primera resolución judicial se realizó la audiencia prevista por el nuevo esquema procesal y que allí los representantes legales del banco se comprometieron a adecuar el mecanismo de cobro a las normas que regulan las retenciones sobre los salarios.

“Finalmente, el Banco Provincia cedió y aceptó el planteo de una estatal neuquina”, sostuvo Mansilla, quien recordó que en este caso el descuento había llegado a la totalidad de los haberes.

Según explicó el abogado, el acuerdo alcanzado establece que el BPN no podrá descontarle a la trabajadora más del 20% de su sueldo y que el resto de los haberes quedará disponible para ella.

Sebastian Fariña Petersen

Otro de los abogados del estudio que representa a esta trabajadora, Juan Kairuz, explicó que la acción judicial tuvo como primera consecuencia que la Justicia ordenara cesar los descuentos y retenciones. Luego, a medida que avanzó la discusión, el banco aceptó cumplir con las normas invocadas por la defensa, entre ellas la Ley Nacional 14.443 y los decretos provinciales relacionados con el pago de salarios a través de cuentas bancarias.

La solución alcanzada contempla además una refinanciación de la deuda de la trabajadora, con los intereses correspondientes, de manera que pueda continuar pagando lo adeudado sin que eso implique quedarse sin la totalidad de sus ingresos. “Va a poder disponer del 80% de su salario, como dice la ley”, insistió Kairuz.

Para la defensa, el impacto que tuvo la situación no fue solamente económico. Miguel Quiruga, también abogado del estudio, contó que se trataba de una trabajadora estatal que había acudido a ATEN en Centenario y que durante dos meses se vio privada de sus haberes.

Según relató, la situación la llevó a dejar de afrontar gastos vinculados con su atención médica y también complicó las necesidades de su madre, que se encuentra bajo su cuidado.

“Fue una situación muy grave desde el punto de vista de la persona y de sus derechos”, sostuvo Quiroga.

Agustín Martínez

Ese aspecto había sido uno de los elementos considerados en la presentación inicial. En aquella oportunidad, los abogados habían advertido que la trabajadora había quedado en una situación de vulnerabilidad porque no podía disponer de dinero para afrontar gastos cotidianos ni los relacionados con la salud de su madre.

El nuevo acuerdo busca resolver específicamente esa situación. No implica que la deuda desaparezca: la trabajadora deberá continuar afrontándola, pero bajo un esquema de refinanciación que, de acuerdo con lo acordado judicialmente, deberá respetar el límite de retención planteado por sus abogados.

Un reclamo que puede extenderse a otros trabajadores

Más allá de la situación particular de la docente, el caso comenzó a ser utilizado por los abogados y por los sindicatos como antecedente para otros trabajadores que atraviesan situaciones similares.

Mansilla señaló que la acción fue impulsada con el acompañamiento de los sindicatos estatales ATE y ATEN con la intención de establecer un límite frente a las prácticas de los bancos vinculadas con el cobro de deudas mediante descuentos sobre los salarios.

Según indicó, entre ambos gremios ya se recibieron alrededor de 300 consultas de trabajadores por diferentes situaciones vinculadas con débitos, descuentos y refinanciaciones.

“Si bien esto resuelve un caso, nosotros lo estamos notificando al banco en todos los demás expedientes”, explicó el abogado.

La intención, según planteó, es que la entidad adecue su accionar a los criterios que quedaron establecidos en este expediente y que se analice cada situación particular a partir de las normas que protegen una parte del salario.

ATEN provincial tendrá elecciones internas el próximo 29 de mayo. Sebastián Fariña Petersen

Los abogados también señalaron que las consultas no se limitan al BPN. Su planteo apunta a una problemática más amplia relacionada con las cuentas sueldo y el modo en que las entidades financieras cobran préstamos, tarjetas y otras obligaciones cuando el trabajador mantiene una deuda con el banco donde percibe sus haberes.

Por eso recomendaron a los trabajadores estatales consultar con sus sindicatos antes de firmar acuerdos de refinanciación.

La resolución inicial de la Justicia había generado interpretaciones públicas que llevaron al propio Poder Judicial a aclarar que todavía no existía una sentencia sobre el fondo de la cuestión. La jueza había dispuesto una protección provisoria teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria del salario, pero la discusión sobre la legitimidad de los descuentos debía continuar.

Ahora, con el acuerdo homologado, el escenario es diferente para esta trabajadora. El banco aceptó el planteo y se comprometió a respetar el límite del 20% sobre el salario en el marco de la refinanciación acordada.

Para el equipo jurídico que llevó adelante el amparo, el caso puede convertirse en una herramienta para otros trabajadores que consideren que sus salarios están siendo afectados por descuentos que exceden los límites que, según su interpretación, establecen las normas.

Mansilla adelantó que, si el banco no reintegra los montos que los gremios consideran que fueron descontados de manera indebida a otros afiliados, podrían presentarse nuevos amparos reclamando que se aplique el mismo criterio.