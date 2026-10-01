Picante pelea entre legisladores: duro cruce entre la diputada Julieta Ocampo y el concejal Joaquín Eguía

Un video grabado durante una comisón en Legislatura expuso un acalorado intercambio entre la legisladora provincial del FIT y el edil de Fuerza Libertaria.

Un tenso enfrentamiento entre legisladores quedó registrado en video durante el desarrollo de la Comisión F, de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte de este último miércoles. La grabación del encuentro fue capturada directamente desde la pantalla de un monitor y muestra el momento en que la diputada provincial Julieta Ocampo (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y el concejal de Neuquén Capital Joaquín Eguía (Fuerza Libertaria) protagonizan un duro intercambio verbal que culminó con la finalización abrupta de la transmisión de Zoom.

El registro audiovisual fue difundido públicamente por la diputada provincial Mónica Guanque (Democracia Neuquén), quien respaldó la posición de Ocampo y cuestionó la actitud del edil libertario: "Es lamentable la actitud de este concejal. La diputada aprovechó el espacio para defenderse con altura de sus constantes ataques y discursos de odio, y él solo supo responder con gritos, ninguneo y una total falta de respeto. Queda en evidencia que no soporta que una mujer lo enfrente. ¡Excelente ella por no quedarse callada y ponerle los puntos!", expresó en sus redes.

El incidente se desencadenó cuando la diputada Ocampo tomó la palabra para cuestionar el uso que el concejal hace de las redes sociales : "Quisiera aprovechar también este espacio y que lo tengo al concejal Joaquín acá presente para felicitarlo, porque la verdad es que la manipulación de información que maneja a través de las redes sociales es completamente maravillosa, me imagino de dónde la ha aprendido", lanzó la legisladora.

En el mismo tramo, Ocampo responsabilizó formalmente al edil por su seguridad personal: "Lo voy a hacer responsable por mi integridad física, ya que sus discursos de odio y que tanto habla del amor hacia los animales han puesto en riesgo mi integridad física. Así que espero que no tenga que terminar como su padre, teniendo que pedir disculpas públicas por los dichos que hace en las redes".

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Frente a la acusación, Eguía interrumpió el planteo sosteniendo que existían asuntos de mayor relevancia en la agenda y deslindó responsabilidades: "Serán por tus declaraciones, querida, no son por temas míos, son tus declaraciones".

Al recibir el calificativo de "desubicado" por parte de la diputada, el concejal elevó el tono de voz y apeló al resultado de las elecciones 2025 para cerrar la discusión: "Se ve que tan mal no haremos las cosas porque los duplicamos en votos el año pasado".

Sin embargo, la discusión siguió. Tras un corte en el video, se escucha cómo Eguía desafió a Ocampo a continuar la discusión fuera del espacio institucional: "¿Y dónde estamos? ¿Querés que te lo diga acá afuera? Te lo digo acá afuera, no tengo ningún problema", y agregó a los gritos: "Se piensan que con un cargo son alguien, ¿Quién se creen que son?".

"Fijate quién habla. ¿Quién te puso ahí?", llegó a responder Ocampo antes de que el organizador de la videollamada diera por terminada la sesión de forma repentina, según se observa en el cartel emergente de la pantalla ("La reunión ha finalizado").

Qué dijo la diputada

La legisladora dijo a LM Neuquén que aprovechó el momento de tenerlo cara a cara para contestarle sobre un reel “completamente malicioso” que subió a su cuenta. Ocampo explicó: “Subió un recorte de mis dichos en una entrevista, para tergiversar lo que dije y, además, agregar afirmaciones de mis políticas acusándome de que defiendo ‘violadores’.

La diputada se quejó de que el edil por decirle “de forma bastante violenta ‘zurda´ y haciendo comentarios bastante machistas luego en los comentarios de ese vídeo. En el momento, lo que le dije era que me parecía contradictorio hablar de amor hacia los animales, cuando por sus redes lo único que hace es profesar odio, puntualmente contra las mujeres, y que al igual que su padre, se iba a tener que disculpar públicamente por sus dichos”.

Ocampo agregó que el concejal interrumpió a una psicóloga social que estaba respondiendo una pregunta. Luego, "buscó quitarle importancia a sus videos violentos, que generan odio y violencia contra mí. Después continuó con los insultos y descalificaciones hacia mí y la izquierda en general, es por eso que el presidente de la comisión, que lo había invitado, suspende la comisión". Añadió que "esto pasa siempre que un invitado se saca de las casillas, nada particular con él y su violencia".

El proyecto está en la comisión y se va a seguir debatiendo en las comisiones próximas.

Repercusiones encontradas en las redes sociales

La viralización de las imágenes desató un amplio debate en Facebook e Instagram respecto al comportamiento de ambos dirigentes: