La polémica por una bandera de Turquía en la Copa Davis de Neuquén y el reclamo por un genocidio negado

La exhibición de una bandera con la imagen de Atatürk durante la serie entre Argentina y Turquía generó rechazo. El Gobierno neuquino se expidió al respecto.

Una bandera con la imagen de Atatürk generó una polémica en la Copa Davis jugada en Neuquén. Foto gentileza: Diego Sarco.

La exposición de una bandera de Turquía con la imagen de Mustafa Kemal Atatürk durante la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía , disputada el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che de Neuquén capital , generó una polémica que continuó después del encuentro deportivo y derivó en una reunión entre representantes del Gobierno provincial y del Consejo Nacional Armenio .

El episodio ocurrió en las tribunas del estadio, donde un simpatizante del equipo turco desplegó una bandera que llevaba el retrato de Atatürk. La situación fue detectada durante la competencia y la organización intervino para disuadir la exhibición y retirar la bandera.

La reacción estuvo vinculada con el rol histórico que la comunidad armenia atribuye a Atatürk y al movimiento nacionalista kemalista en las persecuciones, masacres y expulsiones sufridas por la población armenia durante los años posteriores al Genocidio Armenio.

El reclamo de la comunidad armenia

El 22 de septiembre, dos días después del episodio, representantes del Gobierno de Neuquén y del Consejo Nacional Armenio mantuvieron un encuentro para analizar lo ocurrido y avanzar en acciones relacionadas con la memoria, la concientización y la lucha contra el negacionismo.

Participaron de la reunión la delegada del Consejo Nacional Armenio, Julieta Ojunian; el secretario de Enlace Institucional del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Neuquén, Osvaldo Llancafilo; y la directora general de Cooperación, Marcela Irañeta.

En diálogo con LM Neuquén, Ojunian explicó que desde el Consejo Nacional Armenio y la comunidad armenia buscan que el episodio sirva para generar una instancia de reflexión frente al desconocimiento que, según planteó, existe sobre el Genocidio Armenio: "instamos a la reflexion y hacer lllegar la información a la población porque hay mucho desconocimiento".

La dirigente cuestionó además el contexto en el que apareció la imagen de Atatürk y remarcó que, a su entender, se trató de una expresión política dentro de un evento deportivo: "se llevo adelante de forma descontextualizada, en un evento deportivo que tiene otros fines, como integrar y mancomunar. Por suerte la Asociación Argentina de Tenis actuó como corresponde".

Ojunian también destacó que el episodio ocurrió en una competencia internacional que estaba siendo seguida desde distintos países y consideró que podía abrir una discusión más amplia sobre el reconocimiento del Genocidio Armenio.

La respuesta del Gobierno de Neuquén

Tras el encuentro con el Consejo Nacional Armenio, el Gobierno provincial reafirmó su compromiso con los fundamentos de la legislación argentina que reconoce el Genocidio Armenio y planteó la necesidad de continuar trabajando en acciones vinculadas con la memoria y la concientización.

La reunión también permitió abordar la convivencia entre las distintas colectividades que integran la sociedad neuquina y la necesidad de preservar un marco de respeto hacia las comunidades y pueblos con presencia en la provincia.

Desde el Ejecutivo neuquino señalaron que el encuentro concluyó con la reafirmación de una política basada en "la armonía y tolerancia en la multiculturalidad", además del compromiso de avanzar en nuevas acciones para preservar la memoria y fortalecer el respeto por la diversidad y la interculturalidad.

Para Ojunian, la postura provincial resulta especialmente relevante por el reconocimiento institucional del Genocidio Armenio. "Es importante actuar con nuestra legislación, apelamos a los tres poderes del estado que reconocen el genocidio, esto debe llamar la atencion para ayudarnos a mantener la memoria viva, como descendientes de armenios" y agregó que "es fundamental, que el gobierno de la provincia acompaño esta visión, considerando que somos una sociedad intercultural, en Neuquén y en todo el territorio argentino".

Por qué la imagen de Atatürk generó rechazo

La controversia se explica por el papel que distintas investigaciones históricas atribuyen a Mustafa Kemal Atatürk en las campañas militares y políticas contra la población armenia posteriores a la Primera Guerra Mundial.

Las fuerzas kemalistas participaron de nuevas masacres y expulsiones contra sobrevivientes armenios que habían regresado a sus hogares en Cilicia. Entre los episodios señalados se encuentran los ataques contra Marash y Hadjín en 1920, la guerra contra la República de Armenia durante ese mismo año y la expulsión de la población armenia de Esmirna en 1922.

El historiador Rouben Paul Adalian, del Instituto Nacional Armenio, caracteriza a Atatürk como quien consumó el proceso de eliminación de la población armenia iniciado durante el gobierno de los Jóvenes Turcos.

Ojunian planteó que el caso armenio tiene la particularidad de ser reconocido como genocidio por numerosos Estados y organismos, pero "Turquía mantiene una posición negacionista".

"El caso armenio es emblemático, fue el primer genocidio del siglo XX. Al no ser reconocido por los victimarios se refleja en políticas sistemáticas de negación" recordó.

La referente también utilizó un paralelismo con el nazismo para explicar el impacto y significado que tuvo la imagen exhibida en el Ruca Che: "Nadie se atrevería a llevar una bandera de Hitler a un evento asi de masivo".

El pedido para mantener viva la memoria

Para Ojunian, el episodio registrado durante la Copa Davis debe servir para ampliar el conocimiento sobre la historia del pueblo armenio y evitar que los símbolos vinculados con aquel proceso sean presentados fuera de su contexto histórico: "Mientras no se condene a los perpetradores, la posibilidad de los estados de realizar este tipo de genocidios se mantiene vigente".

La comunidad armenia en Argentina está integrada, según estimaciones difundidas por sus organizaciones, por entre 100.000 y 120.000 personas. Sus principales núcleos de presencia se encuentran en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

A nivel mundial, las comunidades armenias más numerosas se concentran, entre otros países, en Estados Unidos, Francia, Argentina, Rusia, Líbano y Siria.

Sin dudas, el episodio ocurrido en Neuquén durante la disputa de la Copa Davis abrió un debate que excedió lo deportivo. Dió visibilidad y puso en escena el debate sobre la memoria del Genocidio Armenio, su reconocimiento y el repudio a los responsables de las persecuciones y crímenes cometidos contra su pueblo.