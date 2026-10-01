Después de brillar en Neuquén, Francisco Cerúndolo volvió a la victoria en Beijing

El mejor tenista argentino del circuito sigue con el envión que incluyó las victorias por Copa Davis en el Ruca Che.

Francisco Cerúndolo no tuvo demasiado tiempo después de su paso con el equipo de Copa Davis en Neuquén. El domingo 20 de septiembre cerró la serie ante Turquía con una contundente victoria sobre Mert Alkaya , que le permitió a Argentina imponerse 3-1 y conseguir la clasificación a los Qualifiers 2027. Apenas unos días después, el tenista porteño volvió a competir a miles de kilómetros de distancia.

El paso por el Ruca Che fue perfecto para Cerúndolo desde lo deportivo. El número uno argentino ganó sus dos partidos de singles: primero superó a Yanki Erel por 6-0 y 6-4 , y luego derrotó a Alkaya por 6-1 y 6-0 para darle al equipo capitaneado por Javier Frana el punto definitivo.

Argentina, además, consiguió en Neuquén su victoria número 100 en la historia de la Copa Davis.

Fran y la sonrisa por ganar en casa. Claudio Espinoza

Pero la temporada no le dio margen para detenerse. El siguiente destino fue Londres, donde Fran se incorporó al Team World para disputar por cuarta vez consecutiva la Laver Cup. El argentino había sido convocado para reemplazar al estadounidense Tommy Paul y volvió a formar parte del equipo liderado por Andre Agassi.

En la apertura del certamen, el argentino enfrentó nuevamente a Casper Ruud, en una reedición del partido que ambos habían protagonizado en la Laver Cup de Berlín 2024. Esta vez, el noruego se quedó con un encuentro muy parejo por 6-7 (4), 6-4 y 10-8, después de remontar un partido en el que el argentino había ganado el primer set.

La derrota no modificó el recorrido de Cerúndolo, que continuó con su calendario y aterrizó en China para disputar el ATP 500 de Beijing.

Allí volvió a tener que trabajar para avanzar. En su presentación derrotó al neerlandés Botic van de Zandschulp, en un partido que también necesitó tres sets. El argentino se impuso por 5-7, 6-4 y 6-3 después de casi tres horas de juego y avanzó a los octavos de final.

Uno de los números que explica el esfuerzo que tuvo que hacer para quedarse con la victoria es el de las oportunidades de quiebre: salvó 11 de las 13 que tuvo su rival. Fue una muestra de carácter para dar vuelta un partido que había comenzado cuesta arriba.

¡Culminó la remontada!



@FranCerundolo le dio la vuelta a su debut en Pekín ante Van de Zandschulp por 5-7, 6-4, 6-3.@ChinaOpen | #ChinaOpen pic.twitter.com/EsH5v8JPXY — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) October 1, 2026

De esta manera, Cerúndolo quedó como el único argentino que continúa en carrera en el cuadro individual de Beijing. Su próximo compromiso será por los octavos de final, mientras intenta seguir sumando partidos en una gira asiática que comenzó inmediatamente después de su experiencia con la camiseta argentina en Neuquén.

El paso por el Ruca Che, entonces, sirvió para crecer en confianza. Cerúndolo fue una de las grandes figuras de la serie ante Turquía, cerró el cruce con dos victorias individuales y recibió el reconocimiento del público neuquino, que acompañó al equipo durante todo el fin de semana.

Después llegaron Londres, la Laver Cup y ahora Beijing. Tres escenarios diferentes en apenas un puñado de días para el número uno argentino, que mantiene el ritmo competitivo en el tramo final de una temporada cargada.

El resto de los albicelestes

Los otros argentinos no corrieron con la misma suerte, ya que Sebastián Báez cayó frente al local Shang Juncheng por 5-7, 6-3 y 7-5 y Mariano Navone perdió 7-6(4) y 6-2 con el australiano Alex de Miñaur (5°).

El gran candidato al título en este torneo es el alemán y número 2 del mundo, Alexander Zverev, quien viene de ganar el US Open y debutó con una victoria en sets corridos contra el británico Cameron Norrie.

El otro torneo que se juega esta semana es el ATP 500 de Tokio, donde el argentino Tomás Etcheverry cayó en la primera ronda.

Etcheverry, que actualmente ocupa el puesto número 30 del ranking ATP, opuso resistencia ante el griego Stefanos Tsitsipas, pero terminó cayendo por 3-6, 6-3 y 6-4.

Entre lo más destacado de lo que ocurrió este jueves en la capital japonesa está el triunfo del español Carlos Alcaraz, quien derrotó en tres sets al estadounidense Alex Michelsen.