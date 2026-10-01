¿Poner el despertador o pasar de largo? Los complicados horarios de la Fórmula 1 en Malasia

Arranca la actividad para Franco Colapinto , que viene de un mal fin de semana en Azerbaiyán .

Franco Colapinto volverá a subirse a un Fórmula 1 este fin de semana para afrontar la decimosexta fecha del campeonato , en un contexto especial después de la polémica que protagonizó en el último Gran Premio de Azerbaiyán .

El piloto argentino tuvo un accidente que terminó con su participación y también dejó fuera de competencia a su compañero de Alpine, Pierre Gasly , y al británico Lando Norris , de McLaren.

El episodio generó fuertes repercusiones y Norris llegó a sostener que Colapinto debía recibir una carrera de sanción, además de cuestionar su continuidad en la máxima categoría. Posteriormente, el piloto británico se disculpó por esas declaraciones.

Ahora, Colapinto tendrá la oportunidad de dejar atrás aquel episodio en un escenario poco habitual.

El Gran Premio de Bahréin mantendrá su denominación, pero por la guerra en Medio Oriente la competencia se trasladará al Circuito Internacional de Sepang, en Malasia.

El trazado cuenta con 15 curvas y una extensión de 5,543 kilómetros, y allí se concentrará toda la actividad del fin de semana.

Antonelli lidera el campeonato

Más allá de la situación particular del argentino, la temporada tiene como principal atractivo la pelea por el campeonato. El italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, ocupa actualmente el primer puesto con 302 puntos.

Con apenas 20 años, Antonelli tiene por delante el desafío de convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

Andrea Kimi Antonelli es el puntero y gran favorito a quedarse con el título.

Detrás aparece su compañero de equipo, George Russell, quien llega a esta fecha con 236 unidades después de quedarse con la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El británico intentará recortar la diferencia con Antonelli en una pelea que también tiene entre sus protagonistas a varios nombres importantes de la categoría.

El top cinco del campeonato se completa con Lewis Hamilton, de Ferrari; Lando Norris, de McLaren; y el monegasco Charles Leclerc, también integrante de la escudería italiana.

En ese escenario, Colapinto buscará volver a ser protagonista después de un fin de semana que terminó antes de tiempo y que dejó al argentino en el centro de las críticas. Esta vez tendrá por delante un circuito diferente y tres jornadas de actividad para intentar dar vuelta la página.

El cronograma del GP

La acción comenzará durante la madrugada del viernes. A la 1:30 se desarrollará la primera práctica libre, mientras que apenas unas horas más tarde, desde las 5, los pilotos volverán a salir a pista para disputar el segundo entrenamiento.

El sábado llegará el último ensayo previo a la clasificación. La tercera práctica libre será a la 1:30, mientras que la sesión que definirá el orden de largada se pondrá en marcha a las 5.

La competencia principal será el domingo. La carrera del Gran Premio de Bahréin está programada para las 4 de la madrugada, por lo que los fanáticos argentinos deberán madrugar nuevamente para seguir a Colapinto.

Horarios del GP de Bahréin

Viernes 2/10:

Práctica libre 1 a la 1:30

Práctica libre 2 a las 5

Sábado 3/10:

Práctica libre 3 a la 1:30

Clasificación a las 5

Domingo 4/10: