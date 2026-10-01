Colapinto vs Norris, nuevo round: la incendiaria respuesta de Franco a las duras declaraciones por el choque

En medio de una aceptación a las disculpas del británico, lanzó una frase que hizo ruido sobre el accionar tras el choque en Azerbaiyán. Cómo defendió a los argentinos.

En las últimas horas el bonaerense dialogó con The Race y habló sin escrúpulos sobre lo ocurrido en el último GP y las declaraciones de Lando. Mientras aceptaba las disculpas de su par, lanzó un dardo particular que resonó en el mundo de la máxima categoría.

El piloto de Alpine habló sobre las declaraciones de Lando y lanzó una frase fuerte: “Creo que actuó impulsivamente… sabe lo que provocan los comentarios porque él mismo lo sufrió. Probablemente fue el piloto que más habló sobre el odio hace un par de años, hace apenas unas temporadas. Así que me sorprendió mucho. Pero luego, por supuesto, pidió disculpas“.

En su relato, sumó: “Desafortunadamente, también recibió mucho odio por ello. Pero también sentí que era una situación delicada con el mundo exterior. Y por eso creo que debemos ser un poco más cautelosos con lo que decimos en privado. Y entiendo que en el fragor del momento se digan cosas así”.

Por otra parte, habló sobre los mensajes de odio: “Creo que siempre va dirigido a los argentinos, pero olvidamos que no viene solo de ellos. Viene mucho de ellos, estoy totalmente de acuerdo. No viene solo de ellos, y son extremadamente apasionados y me apoyan mucho. Y es malo, y se portan mal muchas veces, pero viene de todo el mundo y de muchas otras aficiones”.

“Espero que mejoren. Llevo mucho tiempo pidiéndolo. Para nosotros, los pilotos, es complicado controlarlo. Creo que somos nosotros los que no deberíamos hacerlo más. Pero también nos esforzamos mucho por mejorar la situación por nuestra cuenta. Porque lo intentamos; en mi caso, llevo hablando de esto desde el año pasado. Estoy haciendo todo lo posible, pero es difícil“, completó.

Las palabras para Briatore

“Claro que Flavio estaba enfadado. Todo el equipo estaba enfadado. No es una situación agradable. Y peor aún es ser quien la provoca. Es lo último que uno quiere como equipo. Claro que hay momentos en el equipo en los que todos están enfadados y al principio cuesta avanzar, pero siempre se encuentra la manera, y Flavio es un gran líder de equipo“, dijo en una entrevista desde el GP de Malasia.

La charla de Norris con Colapinto

“En general, ha sido un fin de semana complicado en Bakú y, por supuesto, la carrera terminó de forma decepcionante y prematura. Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole perdón por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber dicho. Sé que no debí hacerlo y que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa: me equivoqué”, dijo Norris a través de las historias de la red social.

Por otro lado, concluyó: “Yo mismo he cometido errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte, en gran medida, de las carreras y de luchar al límite. Franco y yo nos hemos entendido bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr este fin de semana”.