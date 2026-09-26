Fuerte choque de Colapinto con Gasly en Bakú: el argentino abandonó el GP de Azerbaiyán
El piloto de Alpine venía dentro del top 10, pero un toque con su compañero tras el relanzamiento terminó con su carrera.
Franco Colapinto tuvo que abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán después de protagonizar un fuerte choque con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, durante el relanzamiento de la carrera. El argentino intentó una maniobra agresiva para superar al francés, pero el contacto terminó dañando su auto y también comprometió la competencia de Gasly.
Hasta ese momento, Colapinto venía completando una actuación sólida en Bakú. Había largado desde la novena posición, logró sostener ese lugar durante buena parte de la prueba y, tras ser superado por Kimi Antonelli, se mantenía décimo con margen sobre sus perseguidores.
El momento decisivo llegó después del ingreso del auto de seguridad por el accidente de Alex Albon en la vuelta 31. Colapinto aprovechó la neutralización para ingresar a boxes y colocar neumáticos blandos, buscando atacar en las últimas 16 vueltas. Sin embargo, en el relanzamiento intentó una maniobra sobre Gasly que terminó en contacto y derivó en su abandono.
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