Deportes La Mañana Franco Colapinto Fuerte choque de Colapinto con Gasly en Bakú: el argentino abandonó el GP de Azerbaiyán

El piloto de Alpine venía dentro del top 10, pero un toque con su compañero tras el relanzamiento terminó con su carrera. Agregar LM Neuquén a







El choque entre Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Franco Colapinto tuvo que abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán después de protagonizar un fuerte choque con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, durante el relanzamiento de la carrera. El argentino intentó una maniobra agresiva para superar al francés, pero el contacto terminó dañando su auto y también comprometió la competencia de Gasly.

Hasta ese momento, Colapinto venía completando una actuación sólida en Bakú. Había largado desde la novena posición, logró sostener ese lugar durante buena parte de la prueba y, tras ser superado por Kimi Antonelli, se mantenía décimo con margen sobre sus perseguidores.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



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