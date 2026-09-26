Colapinto asumió la culpa tras chocar a Gasly: disculpas por radio y furia en Alpine

El argentino reconoció su error después del accidente en Bakú, mientras el francés lamentó los puntos perdidos por el equipo.

Lo que había comenzado como una carrera prometedora para Franco Colapinto y Alpine terminó de la peor manera en el Gran Premio de Azerbaiyán . El argentino chocó a su compañero Pierre Gasly durante el relanzamiento de la competencia y ambos quedaron fuera de carrera. Apenas ocurrió el incidente, el piloto de Pilar asumió la responsabilidad y pidió disculpas por radio.

La maniobra se produjo después del ingreso del auto de seguridad provocado por el accidente de Alex Albon . En la reanudación, Colapinto intentó avanzar en la primera curva del circuito callejero de Bakú , pero bloqueó los neumáticos y terminó impactando contra el monoplaza de Gasly.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR! #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PTF5NX0vkZ

El golpe generó una reacción en cadena que también involucró a Lando Norris. El francés y el piloto de McLaren quedaron inmediatamente fuera de competencia, mientras que Colapinto consiguió regresar lentamente a boxes con daños importantes en su Alpine.

Hasta ese momento, el argentino se encontraba en la décima posición y venía sosteniéndose dentro de la zona cercana a los puntos. La neutralización le había permitido colocar neumáticos blandos para atacar durante las últimas vueltas, pero la estrategia quedó anulada pocos segundos después del reinicio.

Las disculpas de Colapinto y el enojo de Gasly

Las comunicaciones por radio dejaron en evidencia rápidamente el estado del auto y también la reacción del argentino. Su ingeniero Stuart Barlow intentó inicialmente mantener abierta la posibilidad de reparar el monoplaza.

“Intenta mantener las revoluciones altas, amigo, para las temperaturas de la PU. Vamos a entrar a boxes y echarle un vistazo al coche. El objetivo es volver a salir”, le indicó.

Colapinto respondió inmediatamente y anticipó que los daños eran demasiado importantes para continuar: “No, amigo, estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo”.

Desde el muro de Alpine insistieron en que llevara el auto hasta boxes para poder revisarlo. “Entonces, box, box. Nos detendremos en boxes. Evaluaremos el coche. Quédate en el coche. Vale, apaga. Así que estamos retirando el coche”, señaló Barlow.

Fue entonces cuando el argentino volvió a tomar la palabra y reconoció directamente qué había ocurrido en la frenada: “Sí. Lo siento. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”.

La frase confirmó que Colapinto asumió como propio el error que desencadenó el accidente. El bloqueo en la aproximación a la primera curva le impidió reducir correctamente la velocidad y terminó dejando sin margen a su compañero.

Del otro lado, Gasly no ocultó su enojo por una situación que terminó con los dos autos de Alpine fuera de carrera. Apenas producido el impacto, el francés reaccionó por radio: “¡No puedo creerlo!”.

La frustración aumentó por la oportunidad desperdiciada en Azerbaiyán, donde ambos pilotos habían estado dentro del grupo que peleaba por puntos. Gasly sintetizó el malestar con otra frase contundente: “¡Cuántos puntos perdidos!”.

El abandono cortó además una extensa racha de 31 Grandes Premios sin retiros para Colapinto con Alpine. Una carrera que había comenzado con los dos autos en posiciones competitivas terminó, finalmente, con un accidente entre compañeros y las disculpas inmediatas del argentino.