Los memes tras el choque de Colapinto con Gasly que explotaron en redes

El abandono del argentino en Bakú desató una catarata de reacciones, bromas y comentarios entre los fanáticos de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Azerbaiyán terminó de la peor manera para Franco Colapinto . El argentino venía realizando una carrera competitiva con Alpine , se mantenía dentro del top 10 y buscaba aprovechar el relanzamiento tras el ingreso del auto de seguridad, pero una maniobra fallida cambió por completo el panorama.

En la primera curva, Colapinto bloqueó los neumáticos e impactó contra su compañero Pierre Gasly , en una secuencia que también terminó perjudicando a Lando Norris . El argentino logró regresar a boxes, aunque los daños en su monoplaza lo obligaron a abandonar. Minutos después asumió la responsabilidad por radio y pidió disculpas tanto al equipo como al piloto francés.

Como suele ocurrir con cada carrera del argentino, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Entre el choque, las disculpas y la frustración por una oportunidad perdida, los usuarios llenaron las plataformas de memes, reacciones y comentarios sobre uno de los momentos más comentados del fin de semana en Bakú .

el piberío listo para defender a franco colapinto pic.twitter.com/O6ua7mBIRr — valen (@valearannda) September 26, 2026

Ojo onboard de Colapinto pic.twitter.com/GOY4S1mIQN — Mutiko (@Mutikonano_) September 26, 2026

franco colapinto clasificó a los 2 autos de alpine él solo y ahora hizo abandonar a los dos autos de alpine GENIO DE MIERDA pic.twitter.com/IuYNRvv3pi — (@lewislapinto) September 26, 2026

Colapinto es tan bostero que vio esta estadística y le metió un cruzado generacional a Gasly para que Boca le gane a Racing mañana pic.twitter.com/myKutumOUP — Luli (@lulistone12) September 26, 2026

Colapinto walking into the Alpine motorhome pic.twitter.com/MtrQ8RV35B — Mahir (@ScrewderiaF1) September 26, 2026

Es la que tiras en el F1 26 para probar si sale porque sabes que podes retroceder, PEDAZO DE GENIO! https://t.co/uPSVaTKVPu — Joaconel. (@Joaconel) September 26, 2026

Colapinto en la resalida pic.twitter.com/WaIj23kCBC — rubio (@rubiez23) September 26, 2026

Así fue el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo que abandonar en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán luego de generar un fuerte choque en la vuelta 36.

Colapinto marchaba décimo, cuando quiso realizar un divebomb en la salida de un safety car y no solo se pasó de largo, sino que también sacó de carrera a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y al británico Lando Norris (McLaren).

El triunfo quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), quien mantuvo un dominio impresionante todo el fin de semana, mientras que el podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar, ambos de Red Bull.

Russell, que marcha segundo en el campeonato, venía de arrasar en la clasificación, donde quedó primero con más de ocho décimas sobre su escolta.

En la carrera también llevaba un ritmo imparable, aunque la bandera amarilla por el choque del tailandés Alexander Albon (Williams) le dio una oportunidad a sus perseguidores.

Incluso en las últimas vueltas se puso al acecho Verstappen, aunque finalmente Russell resistió muy bien los ataques para cruzar la bandera a cuadros en el primer lugar.

La tercera posición fue para Hadjar, que también tuvo un gran ritmo durante toda la carrera, mientras que el top 5 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), el francés Esteban Ocon (Haas), el también británico Oliver Bearman (Haas) y el español Carlos Sáinz Jr. (Williams).

Con este resultado, el italiano Antonelli se mantiene como líder del campeonato con 302 puntos, mientras que Russell se afianzó en la segunda colocación con 236.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el próximo fin de semana, cuando se lleve a cabo el GP de Bahréin en el Circuito de Sepang.

Los pilotos que sumaron puntos en el GP de Azerbaiyán

1- George Russell (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Isack Hadjar (Red Bull)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Kimi Antonelli (Mercedes)

6- Lewis Hamilton (Ferrari)

7- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8- Esteban Ocon (Haas)

9- Oliver Bearman (Haas)

10- Carlos Sáinz Jr. (Williams)