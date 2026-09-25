Franco Colapinto va por otro gran resultado en Bakú: hora y cómo ver el GP de Azerbaiyán

El argentino largará noveno este sábado, tras meterse en Q3 y beneficiarse por la sanción aplicada a Carlos Sainz.

Franco Colapinto tendrá este sábado una nueva oportunidad para conseguir un resultado importante en la Fórmula 1 . El piloto argentino largará desde la novena posición en el Gran Premio de Azerbaiyán , que se disputará desde las 8 de la mañana de Argentina en el circuito callejero de Bakú , por la decimoquinta fecha de la temporada 2026.

La carrera podrá verse en vivo por Fox Sports en televisión y también a través de Disney+ Premium por streaming. Además, las plataformas que incluyen la señal deportiva, como Flow, DGO y Telecentro Play , permitirán seguir la competencia de manera online.

Colapinto llega al sábado después de completar una clasificación muy positiva con Alpine . El argentino había finalizado décimo en la qualy , pero avanzó una posición en la grilla tras la sanción de cinco puestos aplicada a Carlos Sainz , quien no redujo suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla. De esta manera, el piloto de Pilar finalmente partirá noveno, con Pierre Gasly , su compañero de equipo, ubicado dos lugares por delante en la séptima posición.

La evolución de Franco durante el fin de semana fue progresiva. En la primera práctica libre había terminado 18°, mientras que en la segunda sesión avanzó hasta el 11° lugar. En la FP3 volvió a mejorar y se metió décimo, resultado que anticipó lo que luego conseguiría en la clasificación.

En la Q1 no tuvo mayores inconvenientes para superar el primer corte. La situación fue más ajustada en la Q2: cuando parecía que podía quedar eliminado, abrió una última vuelta con pocos segundos disponibles y sin remolque, después de colaborar previamente con Gasly. Esa vuelta le permitió meterse entre los diez mejores y avanzar a la Q3.

Ya en la última tanda, Colapinto sufrió un pequeño despiste mientras buscaba mejorar su registro y terminó cerrando su vuelta rápida sobre el final. Aun así, el resultado fue suficiente para asegurar inicialmente el décimo lugar y, tras la penalización de Sainz, escalar una posición para la largada.

A qué hora corre Colapinto y cómo ver la carrera

El Gran Premio de Azerbaiyán comenzará este sábado 26 de septiembre a las 8 de Argentina. La competencia tendrá 51 vueltas sobre un trazado de 6.003 kilómetros, con 20 curvas y una extensa recta que representa uno de los principales desafíos de Bakú.

La pole quedó en manos de George Russell, con Charles Leclerc segundo y Oscar Piastri tercero. Más atrás partirán Isack Hadjar, Lando Norris y Lewis Hamilton, mientras que Gasly comenzará séptimo y Colapinto, noveno. TyC Sports

La posición de partida vuelve a colocar al argentino dentro del top 10 y en una zona importante para intentar pelear por puntos. En un circuito urbano donde los muros están muy cerca y los incidentes pueden modificar rápidamente el desarrollo, sostener un buen ritmo y evitar errores será determinante.

Después de meterse nuevamente en Q3, Colapinto afrontará la carrera con Alpine desde una posición expectante y buscará aprovechar el progreso que mostró sesión tras sesión durante todo el fin de semana en Azerbaiyán.