Colapinto cerró las primeras prácticas del GP de Azerbaiyán y se ilusiona para la Qualy: el resultado de Gasly

Los pilotos tuvieron las primeras pruebas de un Gran Premio atípico, con días y horarios particulares. Cómo le fue a los pilotos de Alpine y quién se quedó con la prueba.

Franco Colapinto cerró la primera jornada del Gran Premio de Azerbaiyán que tiene días y horarios atípicos programados, con un desempeño que lo relegó en la grilla durante la primera práctica libre (18°) pero que ya para la segunda logró mejorar con un sólido desempeño del monoplaza para mostrarse cerca del top 10.

Logró sortear las dificultades del circuito que registró un choque protagonizado por Arvid Linblad en la ajustada curva 15, quien se pasó por algunos milímetros y terminó impactando con el costado derecho de su monoplaza. Esto generó una bandera roja que se sostuvo por algunos minutos. Más tarde, Ollie Bearman sufrió daño en la unidad de potencia de su auto por lo que tuvo que abandonar la práctica.

Lo cierto es que Franco se mostró sólido en la segunda prueba moviéndose durante los 60 minutos entre los puestos 10 y 14, lo que marca un rendimiento parejo del auto. En el equipo saben que pueden tener una gran clasificación si logran llevar al monoplaza al mejor punto, a punto tal de imaginarse en Q3 durante las qualy que se realizarán este viernes.

Finalmente, Franco terminó en el puesto 11° con un tiempo de 1:45.479. Por su parte, el francés Pierre Gasly, que denunció públicamente haber recibido amenazas, al igual que su familia, por la maniobra con Colapinto, terminó más adelante de él ubicado en el puesto 7°.

The city streets await pic.twitter.com/6613lcDH6f — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 24, 2026

Finalmente, el piloto inglés George Russell, de Mercedes Benz, lideró la segunda práctica, seguidos de su compañero Kimi Antonelli y el neerlandés Max Verstappen. La sorpresa de la jornada fue Checo Pérez, que se metió en el puesto 13°, un lugar que le costaba conseguir con su Cadillac. De esta manera se cerraron las pruebas de este viernes y el calendario continuará este sábado con la última práctica libre y la clasificación para la carrera que tendrá lugar este sábado.

Los horarios para el GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica 1: -FINALIZADO-

Práctica 2: -FINALIZADO-

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 5.30 - 6.30 horas.

Clasificación: 9 - 10 horas.

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8 horas.

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.