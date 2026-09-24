El presidente de la FIA condenó las amenazas que recibió Pierre Gasly y su familia: "Es completamente inaceptable"

En medio de las negociaciones con la Argentina para que tenga una fecha en el calendario de la Fórmula 1, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, cuestionó el abuso en línea que se desató por la maniobra con Colapinto.

Este tipo de acciones que hacen ruido en el deporte y otros ambientes, y que en la Fórmula 1 no eran recurrentes, fueron condenadas incluso por el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem , algo que podría comprometer también las negociaciones para que la categoría desembarque con una fecha en la Argentina. "El abuso en línea dirigido a Pierre Gasly y a su familia es completamente inaceptable", comenzó diciendo en un duro posteo que se alineó con Colapinto, Briatore y el propio Gasly.

El abuso en línea dirigido a Pierre Gasly y a su familia es completamente inaceptable. Pierre cuenta con todo mi apoyo y condeno firmemente este comportamiento. Ningún piloto, oficial, voluntario o aficionado debería tener que soportar esto.

Incidentes como este son la razón por la cual fundé la iniciativa 'Unidos Contra el Abuso en Línea' (United Against Online Abuse). Simplemente no podemos aceptar el odio en línea dentro de nuestro deporte y todos tenemos una responsabilidad —órganos rectores, equipos, pilotos, aficionados y plataformas de redes sociales— de desafiar este comportamiento y crear un entorno basado en el respeto.

La competición y la pasión están en el corazón del automovilismo, pero el abuso no tiene cabida en él. Debemos seguir manteniéndonos unidos y tomar medidas significativas para proteger a todos en nuestra comunidad deportiva."

Mohammed Ben Sulayem PRESIDENTE DE LA FIA

La denuncia de Gasly

En la previa al Gran Premio de Azerbaiyán, que tendrá días y horarios atípicos, el piloto denunció fuertes amenazas que recibió tanto él como su familia luego de una maniobra en España donde no dejó pasar al pilarense.

"Personalmente, me parece un poco inquietante para nuestro deporte", comenzó diciendo en diálogo con el medio The Race, y profundizó: "Soy un atleta de élite, así que sé que estoy expuesto, siempre ha sido así, pero la magnitud de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiada, especialmente cuando van dirigidos a familiares, a mi novia...".

Destacó por otra parte que se trata de un cambio negativo que se registró en la máxima categoría del automovilismo: "Es inquietante. Las cosas no eran así en el pasado y, como deporte, simplemente necesitamos encontrar la manera de convertirlo en un lugar más saludable porque estás expuesto, sabes que vas a ser atacado", sostuvo.

"Puedes gustar o disgustar a los demás, no pasa nada, pero hay ciertos límites que no se deben cruzar solo porque estés detrás de una pantalla y un teclado, y esos límites se cruzan demasiadas veces", contó sobre los distintos gustos en la F1 pero dejando en claro que hay límites sobre la opinión.

Qué dijo Colapinto sobre esta situación

"Creo que mucha gente le envió mensajes. No los he visto porque no uso mucho las redes sociales, pero nunca es agradable recibirlos, y menos aún cuando le suceden al equipo en el que compito", dijo Franco sobre esta situación que preocupa a su compañero.

Por otra parte, dejó en claro su deseo al respecto: "Ojalá esto no siga ocurriendo. Pero es un tema delicado con los aficionados en este deporte. No son solo mis seguidores; tengo algunos fanáticos muy apasionados que quieren que me vaya bien. Ojalá puedan disfrutar de los buenos resultados que estoy logrando".

"Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien. Jugamos y nos centramos en el mismo resultado, tenemos el mismo objetivo y la misma meta: hacer que Alpine mejore. Siempre trabajamos en equipo y no es agradable verlo", cerró.

Flavio Briatore advirtió a Franco Colapinto tras la denuncia de Gasly

Flavio Briatore lanzó una fuerte advertencia a los fanáticos argentinos y pidió bajar la tensión alrededor de Franco Colapinto y Pierre Gasly. El jefe de Alpine habló con ESPN Argentina, cuestionó las peleas internas entre sus pilotos, respaldó al corredor de Pilar y reclamó un comportamiento más respetuoso en las redes sociales.

Briatore fue terminante cuando le preguntaron por los cruces entre Colapinto y Gasly dentro de la pista. “Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable”, señaló en ESPN.

El italiano apuntó después directamente contra los mensajes que circulan en redes. “Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problemas con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales”, expresó.

La advertencia fue todavía más lejos: “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Veo mucho enojo de los fans, una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina”. Cuando Juan Fossaroli le preguntó si la medida también lo alcanzaría, Briatore respondió: “Con vos también, paramos todos porque no tiene sentido lo que leemos ahí”.

El directivo también elogió la evolución del argentino. “Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco todavía está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor”, afirmó.

También aconsejó al argentino: “Franco está desarrollando su talento. Estoy seguro de que tiene talento. Franco necesita concentrarse más durante la carrera y construir una relación muy sólida con su ingeniero de pista. Pero estoy seguro de que el talento está. ¿Hasta dónde puede llegar? Ya veremos”.

El cronograma para el GP de Azerbaiyán

Jueves 24/9

Práctica 1: 5.30 -FINALIZADO-

Práctica 2: 9.00

Viernes 25/9

Práctica 3: 5.30

Clasificación: 9.00

Sábado 26/9