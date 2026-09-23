Boca vs. Racing: el polémico árbitro para los cuartos de final de la Copa Argentina

El duelo del domingo en Rosario tendrá a Andrés Gariano como juez principal y a Lucas Novelli a cargo del VAR.

La AFA confirmó la terna arbitral para uno de los partidos más esperados de los cuartos de final de la Copa Argentina . Andrés Gariano será el encargado de dirigir el clásico entre Boca y Racing , que se disputará este domingo 27 de septiembre desde las 17 en el estadio Gigante de Arroyito , en Rosario.

El árbitro estará acompañado por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes, mientras que Sebastián Martínez será el cuarto juez. En el VAR estará Lucas Novelli y Diego Romero cumplirá la función de AVAR .

Gariano tiene pocos antecedentes dirigiendo a ambos equipos. A la Academia la arbitró en dos oportunidades: primero en la derrota 3-1 ante Central Córdoba , en diciembre de 2024, y posteriormente en el triunfo sobre San Martín de Formosa durante la primera ronda de esta edición de la Copa Argentina.

Con el Xeneize, en cambio, solamente registra un partido. Fue en abril de este año, cuando el equipo de la Ribera goleó 4-0 a Defensa y Justicia.

El cambio que habrá en el fútbol argentino por la visita del Papa Leon XIV al país.

El juez también quedó recientemente en el centro de distintas polémicas. Julio César Falcioni lo cuestionó duramente después del partido entre Atlético Tucumán y River, cuando reclamó una expulsión por una infracción sobre Alexis Canelo. Tiempo antes, Nicolás Otamendi también había criticado su actuación después de una derrota del Millonario frente a Tigre, en un encuentro marcado por un penal reclamado sobre Ángel Correa.

El clásico se jugará durante la fecha FIFA, aprovechando que no habrá actividad por el Torneo Clausura. En un primer momento se había considerado al Mario Alberto Kempes de Córdoba como posible sede, pero finalmente el escenario elegido fue la cancha de Rosario Central.

Racing eliminó a Vélez y espera por Boca o River

La clasificación de Boca quedó definitivamente confirmada después de que la AFA rechazara el reclamo presentado por Vélez. El Fortín había solicitado que se considerara una alineación indebida por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla y pretendía que el conjunto azul y oro fuera sancionado con la derrota. El pedido no prosperó y el cruce de cuartos quedó ratificado.

La publicación del boletín del TDD con la resolución obligó a una nueva maniobra por parte de la dirigencia del Fortín: avisó que se presentarán ante el Tribunal de Apelaciones, de ser necesario irá al TAS y no descartó meter un amparo en la Justicia ordinaria.

Pero no tardó en llegar la respuesta de la AFA: de ocurrir esto último, el club quedará automáticamente desafiliado y no podrá participar de las competencias, según informó el diario Olé. La bronca en Liniers tiene que ver con que el Tribunal rechazó el martes la protesta de Vélez, que exigía eliminar a Boca por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del partido de Copa Argentina. Se consideró que lo ocurrido fue un error administrativo e involuntario que no se trató de una ventaja deportiva. Y sólo se aplicó una multa al Xeneize.

Boca agotó sus entradas para el partido en Rosario

La expectativa entre los hinchas del Xeneize quedó reflejada rápidamente en la venta de localidades. Las entradas destinadas a Boca se agotaron en apenas media hora, por lo que más de 30.000 simpatizantes acompañarán al equipo en el Gigante de Arroyito.

El encuentro comenzará a las 17 y será televisado por TyC Sports. El ganador avanzará a las semifinales de la Copa Argentina, en un tramo de la temporada en el que Boca continúa además con vida en la Copa Sudamericana y dentro de los puestos de clasificación del campeonato local.