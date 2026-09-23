La fuerte advertencia de AFA a Vélez: "si van a la Justicia...".

Continúan las repercusiones del rechazo por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA al reclamo de Vélez por el partido contra Boca de los octavos de final de la Copa Argentina 2026 . La publicación del boletín del TDD con la resolución obligó a una nueva maniobra por parte de la dirigencia del Fortín: avisó que se presentarán ante el Tribunal de Apelaciones, de ser necesario irá al TAS y no descartó meter un amparo en la Justicia ordinaria.

Pero no tardó en llegar la respuesta de la AFA: de ocurrir esto último, el club quedará automáticamente desafiliado y no podrá participar de las competencias, según informó el diario Olé. La bronca en Liniers tiene que ver con que el Tribunal rechazó el martes la protesta de Vélez, que exigía eliminar a Boca por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del partido de Copa Argentina. Se consideró que lo ocurrido fue un error administrativo e involuntario que no se trató de una ventaja deportiva. Y sólo se aplicó una multa al Xeneize.

A partir de esto, el vicepresidente Néstor Pugliese fue bien arriba. "Es un fallo vergonzoso, me da bronca e indignación. Si tengo que ir a la Justicia ordinaria y poner una cautelar para parar la Copa Argentina, lo haría a título personal", dijo el directivo. Y agregó: "Vamos a ir al Tribunal de alzada y, de ser necesario, al TAS. Descartamos cualquier recurso a la Justicia ordinaria".

La advertencia de la AFA no es solamente una postura política de la conducción del fútbol argentino. Está respaldada por los estatutos de FIFA y de la propia AFA. La normativa internacional establece que los clubes no pueden llevar a los tribunales ordinarios los conflictos derivados de la actividad futbolística. Y hay un punto que encaja directamente con la posibilidad que mencionó el vicepresidente de Vélez: FIFA también prohíbe recurrir a la Justicia ordinaria para solicitar medidas provisionales o cautelares.

La advertencia de la AFA

El camino deportivo que tiene Vélez también está contemplado. El Estatuto establece al Tribunal de Apelación como instancia para revisar determinadas decisiones del Tribunal de Disciplina y dispone que las decisiones de ese órgano pueden ser recurridas ante un tribunal de arbitraje de la AFA o ante el TAS. El problema aparece si la vía elegida es la Justicia ordinaria para intentar modificar una decisión deportiva o, especialmente, conseguir una medida cautelar que pueda frenar el desarrollo de una competencia. Allí es donde la AFA sostiene que entra en juego el régimen disciplinario.

El Estatuto de la AFA establece que las asociaciones civiles pueden recibir, entre otras sanciones, la expulsión de una competición, la suspensión y la expulsión. A su vez, la suspensión o expulsión de un miembro es una atribución de la Asamblea.

Por eso, desde la AFA fueron contundentes al explicar el escenario. "Si meten un amparo, automáticamente corren el riesgo de desafiliación, está prohibido ir a la Justicia para un resultado deportivo. Así que si llegan a hacer eso, automáticamente Vélez queda desafiliado, no podrá competir mientras dura el recurso de amparo. Sería una locura pedir suspensión del campeonato en la Justicia. La FIFA es tajante con eso", explicó una fuente de la Asociación.

En ese caso, la resolución dependerá del Tribunal de Disciplina o del Comité Ejecutivo, dependiendo dónde ingrese el amparo. De cualquier manera, "en cuanto entre un amparo, nosotros suspendemos la afiliación y lo elevamos a la FIFA", agregaron desde la AFA.