Boca-Vélez: el tribunal de disciplina postergó el fallo por el partido de Copa Argentina

El Fortín había pedido pasar de ronda por el error del Xeneize al anotar seis futbolistas extranjeros en la planilla.

El Tribunal de Disciplina postergó el fallo por el encuentro entre Boca y Vélez.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino postergó para la próxima semana su veredicto sobre el cruce entre Boca y Vélez por la Copa Argentina . La razón de esta tardanza es que el organismo esperará a recibir el descargo formal del club Xeneize antes de resolver la petición.

Más allá de la postergación, la información de los periodistas especializados es que Boca solo recibirá una sanción administrativa por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del encuentro, pero que no se le dará por perdido el partido.

El reclamo del club de Liniers se fundamenta en la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, una cifra que supera el límite permitido por la reglamentación de la AFA.

La AFA aplazó el fallo por el enfrentamiento entre Boca y Vélez en la Copa Argentina y recién se conocerá la próxima semana: el Xeneize solo recibiría una sanción administrativa en línea con la jurisprudencia de la FIFA. https://t.co/VdBUL9H0JZ pic.twitter.com/XVWtjRawvp

En dicho encuentro, finalizado 0-0 y definido a favor de Boca por penales, el entrenador Rodolfo Arruabarrena inscribió a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero pero de este grupo, Romero fue el único que no ingresó al campo de juego.

Por su parte, la defensa de Boca argumenta que el hecho constituyó un mero error administrativo al no haber obtenido ventaja deportiva, dado que el atacante paraguayo no sumó minutos.

Bajo este criterio, la dirigencia de la Ribera sostiene que la sanción debe limitarse a apercibimientos o multas económicas, respaldándose en el antecedente del fútbol femenino entre Belgrano y Lanús, donde la AFA mantuvo el resultado del partido y solo aplicó una sanción disciplinaria al club cordobés tras realizar seis modificaciones.

#AHORA | EL FALLO DE #BELGRANO - #LANÚS EN EL FÚTBOL FEMENINO QUE PUEDE MARCAR UN PARÁMETRO PARA #VÉLEZ - #BOCA



El “Pirata” había realizado seis cambios ante el Granate y la #AFA decidió no dar lugar al reclamo del club del Sur



Así, quedó efectivo el resultado oficial del… pic.twitter.com/rYOKuW6m8e — doble amarilla (@okdobleamarilla) September 10, 2026

A la espera del fallo definitivo que determine el rival de Racing Club, el cruce de la siguiente fase ya tiene confirmación de fecha y sede: se disputará el domingo 27 de septiembre en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

Boca podría jugar en el Maracaná ante Vasco Da Gama

El Vasco da Gama de Brasil no podrá recibir a Boca en su estadio, el São Januário, en el partido correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana. El motivo es que la cancha no cumple con la capacidad mínima exigida por Conmebol para un choque en esta instancia.

A nivel reglamentario, la máxima autoridad del fútbol sudamericano pide que los partidos de semifinales de sus competencias se desarrollen en estadios que cuenten con una capacidad mínima para 30.000 espectadores. El estadio donde el Vasco da Gama hace de local tiene apenas 20.419 localidades.

BOCA NO JUGARÁ EN EL ESTADIO DE VASCO DA GAMA



La vuelta de las semifinales de la Sudamericana ante Vasco da Gama no se disputará en el estadio del conjunto carioca.



CONMEBOL exige una capacidad mínima de 30.000 espectadores para esta instancia y el São Januário, su… pic.twitter.com/V2ZjKPKRMH — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) September 17, 2026

Las opciones que se barajan para el partido ante Boca por Sudamericana son el Maracaná o el Nilton Santos, ambos en Río de Janeiro. Sin embargo, la disponibilidad del primero de ellos quedará sujeta a si Flamengo clasifica o no a las semifinales de la Copa Libertadores.

En cuanto a las fechas estipuladas para la serie, todavía no hay confirmación oficial. Boca y Vasco da Gama jugarán en las semanas del 13 y del 20 de octubre, después de la extensa fecha FIFA que comienza a fines de septiembre.