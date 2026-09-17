Fuera de lugar: el gesto obsceno de Cristiano Ronaldo cuándo la hinchada le coreó el nombre de Messi.

El delantero portugués protagonizó un curioso momento en la derrota de su equipo en el debut de la Champions League de Asia 2026-2027.

Cristiano Ronaldo protagonizó un curioso episodio durante la goleada por 4-0 que sufrió su equipo, el Al Nassr , ante Al Ain , en el debut de ambos equipos en la Champions League de Asia 2026-27 . Cuando el delantero portugués salió a la cancha para el precalentamiento, los hinchas del conjunto emiratí lo recibieron con cánticos que coreaban el nombre de Lionel Messi . La reacción inicial del luso fue tomarse la entrepierna en dirección a la tribuna, pero luego optó por soltarles una sonrisa a los fanáticos rivales.

El encuentro se disputó el martes en el Hazza Bin Zayed Stadium, en la ciudad de Al Ain, Emiratos Árabes Unidos. El delantero portugués fue titular con la cinta de capitán y jugó los 90 minutos, pero no logró convertir y su cuenta goleadora quedó congelada en 979 tantos en su búsqueda por llegar a los 1.000 goles. El equipo dirigido por Ange Postecoglou presentó una alineación de jerarquía, con João Félix, Sadio Mané, Samu Costa, Simakan e Íñigo Martínez como titulares, pero nada alcanzó para torcer el resultado.

Houssine Rahimi abrió el marcador a los 25 minutos y volvió a marcar a los 63. Soufiane Rahimi amplió la ventaja a los 72, en una jugada que necesitó una extensa revisión del VAR antes de ser convalidada. El griego Georgios Giakoumakis cerró la goleada al minuto 85 con asistencia de Rahimi.

Ronaldo estuvo cerca de generar un penal en el arranque del partido, tras perder el equilibrio dentro del área luego de una carrera ante el defensor Rami Rabia, aunque el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev no sancionó la falta. En el complemento, el portugués intentó una chilena que se fue por encima del travesaño y remató un tiro libre sobre el cierre, sin éxito. La derrota representa la segunda caída consecutiva como visitante para el conjunto saudí, que días atrás también había perdido 2-1 ante Al Ittihad por la liga local.

El momento de tensión que protagonizó Cristiano Ronaldo en el partido

El partido también dejó un nuevo episodio de tensión entre Cristiano Ronaldo y el argentino Matías Palacios, quien milita en Al Ain. Ambos terminaron en el piso tras un agarrón mutuo, en lo que constituyó el segundo incidente entre las dos figuras.

En noviembre de 2024, durante otro duelo entre los mismos equipos por la misma competición, Ronaldo y Palacios protagonizaron un confuso cruce que se volvió viral: en medio de un forcejeo por una pelota dividida en un córner, el portugués cayó al piso y tomó del cuello a Palacios con una llave que recordó a una toma de artes marciales mixtas. El colegiado de aquel encuentro no sancionó ninguna infracción y amonestó al ex San Lorenzo por sus protestas. Aquel partido terminó con victoria de Al Nassr por 5 a 1, con gol incluido de Ronaldo.

La carrera de Ronaldo y Messi por alcanzar la marca histórica de los mil goles sigue su marcha. Con 41 años, el portugués registra tres tantos en sus primeros siete partidos de la temporada y quedó a 21 goles de esa cifra. El astro rosarino, en tanto, lleva 928 goles en 1.174 partidos como futbolista profesional y mantuvo su persecución sobre Ronaldo en la tabla histórica. El lusitano acumula 979 tantos en 1.337 encuentros disputados a lo largo de su carrera.

Al Ain, vigente campeón de la Champions League de Asia, quedó en lo más alto con puntaje ideal tras la primera fecha. Al Nassr, que había regresado este año a la máxima competición continental tras haberse consagrado campeón de la liga saudí en la temporada anterior, arrancó sin puntos su participación en el torneo. El equipo saudí tendrá su revancha el 12 de octubre, cuando reciba al Neftchi Fergana de Uzbekistán.