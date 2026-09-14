El récord mundial que Cristiano Ronaldo y Al-Nassr le arrebataron a River.

Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr de Arabia Saudita hicieron historia este sábado tras igualar uno a uno frente a Al-Khaleej como visitantes, en el marco de la séptima jornada de la liga local de la temporada 2026-2027. Con este resultado, el equipo capitaneado por el astro portugués alcanzó la impresionante cifra de noventa y cuatro partidos de manera consecutiva anotando goles en torneos de liga, con lo cual superó de manera oficial el histórico registro que ostentaba River Plate desde los años treinta.

La gesta del combinado de Medio Oriente comenzó a darse el ocho de diciembre de 2023, jornada en la que goleó por cuatro a uno a Al-Riyadh, habiendo dejado su cuenta goleadora en cero por última vez el primero de diciembre de aquel año luego de caer por tres a cero ante Al-Hilal fuera de casa. El empate definitivo ante Al-Khaleej fue firmado por Abdullah Al-Hamdan a los setenta y dos minutos, luego de que el dueño de casa se adelantara en el marcador al cierre de la etapa inicial por intermedio de Omar Mascarell.

A pesar de la trascendencia de este nuevo hito, el récord absoluto obtenido por el equipo saudí (solo en partidos de Liga) no eclipsa la mítica marca riverplatense si se contemplan todas las competencias oficiales, un registro que se prolongó durante noventa y seis presentaciones totales entre certámenes locales y copas.

Dicha racha del conjunto de Núñez se había iniciado el trece de septiembre de 1936 con un ajustado triunfo por tres a dos frente a Ferro y concluyó el cuatro de junio de 1939 tras aplastar a Platense, acumulando un total de trescientos un tantos y un promedio superior a los tres gritos por encuentro a lo largo de casi tres años, periodo que incluyó noventa y tres cotejos de liga, dos apariciones en competiciones binacionales de AFA y AUF frente a Peñarol y un compromiso de copa nacional ante Rosario Central.

Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1.000

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, convirtió su gol N.º 979 en su carrera en la victoria del Al Nassr por 2-1 ante Abha, por la sexta fecha de la Liga de Arabia Saudita.

Ronaldo está a solo 21 tantos de llegar a los 1.000 que tiene como objetivo, a pesar de ya ser el máximo goleador en la historia del fútbol; su perseguidor sigue siendo el vigente astro argentino, Lionel Messi, con 927, que además fue recientemente nominado entre los 30 jugadores candidatos al Balón de Oro.

A los 22 minutos del primer tiempo, mediante un tiro de esquina ejecutado por Ângelo Gabriel desde la derecha, CR7 conectó de cabeza para abrir el marcador a favor del Al Nassr. La pelota entró junto al palo luego de elevarse más que sus compañeros y rivales, una de sus mayores virtudes a lo largo de su carrera.

Cristiano, el "joven" de 41 años, convirtió una vez más en el Al Nassr y lleva tres en la actual campaña en la Liga Profesional Saudí, donde acumula 131 celebraciones desde su llegada al continente asiático en cinco temporadas, desde 2022.