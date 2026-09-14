Destacada actuación neuquina en el Campeonato Argentino de Powerlifting

A través de sus deportistas, la Asociación de Levantamiento de Pesas del Neuquén tuvo una sobresaliente participación en el Campeonato Argentino de Powerlifting , organizado por la Federación de Powerlifting Argentino (FEPOA) en la ciudad de La Plata . La delegación provincial consiguió importantes resultados tanto en la competencia individual como en la clasificación por asociaciones.

Uno de los principales logros para los representantes neuquinos fue el segundo puesto por asociaciones , obtenido a partir de la puntuación acumulada por los kilos levantados por los distintos competidores durante el certamen. El resultado representa un reconocimiento al desempeño colectivo de la delegación y permite proyectar nuevos desafíos para la disciplina en la provincia.

En el plano individual, los atletas neuquinos también consiguieron actuaciones destacadas en diferentes categorías. Martín Spinachi se consagró subcampeón nacional de powerlifting en la categoría Open hasta 75 kilogramos de peso corporal .

Por su parte, en la categoría Open hasta 82,5 kilos, Isaías Fran logró el tercer puesto, mientras que Juan Quiñiñir finalizó en la cuarta posición de la misma divisional.

También fue destacada la actuación de Ariel Moscoso, quien compitió en la categoría Open hasta 100 kilogramos de peso corporal y completó una importante presentación en el torneo nacional.

El representante internacional

Uno de los resultados más relevantes de la delegación fue protagonizado, como es habitual, por Emilio Mansilla. El representante neuquino y referente de la actividad se consagró campeón nacional en la categoría Master 1 hasta 110 kilogramos, luego de alcanzar un total de 710 kilos durante la competencia.

La actuación de Mansilla en La Plata le permitió, además, obtener la clasificación para el próximo Campeonato Mundial de la Global Powerlifting Committee (GPC), entidad internacional de la que forma parte FEPOA.

El certamen mundial se llevará a cabo en Pabianice, Polonia, entre el 20 y el 25 de octubre, y reunirá a los principales exponentes de la disciplina. Allí podrán participar los campeones vigentes y los atletas que lograron la clasificación a través del Campeonato Argentino.

Para Mansilla será una nueva oportunidad de competir en el máximo escenario internacional y defender una extensa trayectoria dentro del powerlifting. El neuquino acumula ocho títulos mundiales, obtenidos en Argentina en 2014, República Checa en 2017, Hungría en 2018, Alemania en 2019, Inglaterra en 2021, nuevamente Alemania en 2022, Grecia en 2024 y Brasil en 2025.

De esta manera, la Asociación de Levantamiento de Pesas del Neuquén cerró una destacada participación en el Campeonato Argentino, con resultados que ratifican el crecimiento de sus atletas y el trabajo que viene desarrollándose en la provincia.

Ahora, el próximo gran desafío estará en Europa. Emilio Mansilla ya tiene asegurado su lugar en el Mundial de Polonia, donde buscará sumar una nueva conquista a su destacada carrera y volver a representar al deporte neuquino, patagónico y argentino en una competencia internacional.